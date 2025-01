नई दिल्ली। डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण कार्यक्रम चर्चा का विषय बना हुआ है। इस समारोह के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर छायें हुए हैं। इसी बीच जेफ बेजोस की मंगेतर लॉरेन सांचेज की ड्रेस भी चर्चा का विषय बन गई है। लॉरेन सांचेज को उनकी ड्रेस की वजह से ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग इस ड्रेस को समारोह के लिए अनुचित बता रहे हैं और सांचेज को बुरा-भला कह रहे हैं।

कई लोगों का कहना है कि वॉशिंगटन की ठंड में बिना शर्ट के जाना बेहद अजीब है , वो भी तब जब सर्दी की वजह से कार्यक्रम अंदर किया जा रहा हो। बता दें कि जेफ बेजोस और लॉरेन सांचेज 2018 से ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। 2019 में जेफ बेजोस के तलाक के बाद उन्होंने अपना रिश्ता सार्वजानिक किया था। मई 2023 में दोनों ने अपने सगाई की घोषणा की थी। मेगन केली के रेडियो शो में भी सांचेज की आलोचना की गई। केली ने कहा कि गरिमा और सम्मान बनाए रखना जरूरी है. ताकि लोग आपके शरीर की नहीं बल्कि शपथ ग्रहण की बात करें।

Jeff Bezos future wife Lauren Sanchez is incredibly inappropriately dressed for a state occasion. Someone should have told her that having her white lace bra out on display is not acceptable. pic.twitter.com/MvwyvuI6R3

— Brittany Gadoury (@brittanygadoury) January 20, 2025