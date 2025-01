हिन्दू लड़की का मुसलमानों ने किया रेप, कराया धर्म परिवर्तन, पाकिस्तानी कोर्ट ने भी दिया साथ

नई दिल्ली: पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ अत्याचार होना कोई नई बात नहीं है, हर साल न जाने कितने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन पाकिस्तान में कराया जाता है। पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए नरक बनता जा रहा है, पाकिस्तान हमेशा अपनी नापाक हरकत कश्मीर में दिखाता है और कहता है कि कश्मीरी मुसलमानों पर भारत जुल्म कर रहा है, लेकिन अपने ही देश में पाकिस्तान अल्पसंख्यकों पर जुल्म करता है। पाकिस्तान से हमेशा ऐसे वीडियो आते रहते हैं जिनमें हिंदू और ईसाइयों पर अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं की माताओं और बहनों को कुछ जिहादी दरिंदे उनके घर से उठाकर ले जाते हैं और वहां की कोर्ट सिर्फ चुपचाप देखती रहती है। अभी कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान के एक नेता ने कहा कि हम हिंदुस्तान पर कब्जा करेंगे और सिर्फ हिंदुओं को खत्म करेंगे। इन सब को सुनने के बाद पता चल ही जाता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती कॉन्वर्ट किया गया और पाकिस्तान की कोर्ट ने गलत फैसला भी सुनाया।

वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि एक लड़की लोगों से गले मिलते समय काफ़ी रो रही है। वो शायद इस लड़की के परिवार वाले थे, ऐसा लगता है वीडियो जैसे कि लड़की की विदाई हो रही है, लेकिन ये विदाई शायद शादी वाली नहीं जबरजस्ती वाली लग रही है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि हिंदू लड़की जिसका नाम चंदा बताया जा रहा है, उसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया था और कोर्ट ने उन्ही लोगों को चंदा को सौंप दिया। यहां वीडियो फ़राज़ परवेज़ नामक ट्विटर हैंडल ने पोस्ट किया है, जिसका कैप्शन लिखा है कोर्ट का दावा है कि #हिंदू लड़की चंदा ने अपनी मर्ज़ी से #इस्लाम कबूल किया। चौंकाने वाली बात यह है कि अदालत ने चंदा को उसके अपहरणकर्ता को सौंप दिया जो उसके साथ बलात्कार कर रहा था। अगर यह वीडियो सही साबित होता है तो उस लड़की के साथ पाकिस्तानी कोर्ट ने चंदा नामक हिंदू लड़की से इंसाफ़ नहीं किया।

Pakistan: The court claims that the #Hindu girl Chanda converted to #Islam of her own will. Shockingly, the court handed Chanda over to her abductor who is Raping her.

Please Repost & Raise your voice for Chanda. pic.twitter.com/8SQWNRiGHg

