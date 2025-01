नई दिल्ली। ब्रिटेन की अभी चारों तरफ चर्चा हो रही है। अरबपति कारोबारी एलन मस्क की नजर ग्रूमिंग गैंग पर पड़ गई है। वो प्रतिदिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इनकी हैवानियत का किस्सा शेयर कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने 13 साल की एक बच्ची के बारे में जानकारी दी है। मस्क ने अपने ट्वीट में इस्लामी कट्टरपंथी मोहम्मद करार के बारे में लिखा है।

मोहम्मद करार ने महज 13 साल की बच्ची के साथ एनल गैंग रेप किया। बच्ची के गुदा द्वार को पहले पंप की मदद से फैलाया और फिर उसपर 5-6 लोग भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़े। बच्ची का मुंह बंद करने के लिए उन्होंने गेंद डाल दी थी, ताकि वो चिल्ला नहीं पाए। इतना ही नहीं हैवानों ने मिलकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। साल 2019 में इनमें से 3 मुस्लिमों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सभी मुस्लिमों ने मिलकर कम से कम 30 बार उस बच्ची के साथ गैंगरेप किया।

For anyone doubting the severity and depravity of the mass gang rapes of little girls in Britain, go to the source material and read the court transcripts. I did.

It is worse than you could possibly imagine. pic.twitter.com/OeK2uVxJ93

— Elon Musk (@elonmusk) January 5, 2025