गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ, बेच दी ₹ 8400 करोड़ में कंपनी, अब पूछ रहा है-पैसे का क्या करूं ?

नई दिल्ली : दुनिया में कई ऐसे लोग है जो अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा किसी कम्पनी को ऊंचाई तक पहुंचने में निकाल देते है। इन में कुछ गिनती के लोग है जो बड़ी कंपनी बनाने के बाद अच्छे रकम की चाहत में बेच देते है। ऐसा ही एक किस्सा विनय हिरमेठ की उन्होंने अपनी कंपनी को 975 मिलियन डॉलर या करीब 8400 करोड़ रूपये में बेची है। इस कंपनी को बेचने की बढ़ी वजह मोटी कमाई नहीं …बल्कि GF से ब्रेकअप है।

विनय हिरमेठ का जन्म 1991 में हुआ था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉयस, अर्बाना-शैंपेन में पढ़ाई शुरू किया था, लेकिन दो साल बाद पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद, वे पालो ऑल्टो, कैलिफोर्निया चले गए। विनय का सपना स्टार्टअप में अपना करियर बनाना था। विनय ने शुरुआत में सिलिकॉन वैली के एक स्टार्टअप बैकप्लेन में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम किया। वहां उनकी मुलाकात शाहिद खान से हुई, जो उस समय एक इंटर्न थे और बाद में उनके साथ मिलकर Loom की स्थापना की।

शुरुआती दिनों में Loom वित्तीय संकट से गुज़र रहा था और सिर्फ़ दो हफ़्तों में ही उसके पास पैसे खत्म होने वाले थे। इस मुश्किल समय में हिरमेठ ने अपने क्रेडिट कार्ड का पूरा इस्तेमाल करके कंपनी को बचाया। Loom के सह-संस्थापक और पूर्व CTO के तौर पर उन्होंने 200 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई। उनके नेतृत्व में Loom का यूजर बेस 30 मिलियन (3 करोड़) से ज़्यादा हो गया। साल 2023 में Loom को बेच दिया गया।

अपना स्टार्टअप बेचने के बाद, वह फिर से कुछ करने के लिए रेडवुड्स गए। दो हफ़्ते तक दर्जनों निवेशकों और रोबोटिक विशेषज्ञों से मिलने के बाद भी वह उन्हें प्रभावित करने में विफल रहे। इसके बाद, वह बिना किसी अनुभव के हिमालय पर चढ़ने चले गए और बीमार होकर लौटे।

विनय ने ब्लॉग में लिखा है, ‘मैं एक अमीर आदमी बन गया हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। पिछला साल मेरे लिए काफी मुश्किलों भरा रहा। पिछले साल कंपनी बेचने के बाद अब मैं खुद को इस हैरान कर देने वाली स्थिति में पाता हूं कि मुझे फिर से कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मुझे हर चीज में कुछ नया तो लगता है, लेकिन प्रेरणादायी नहीं। मैंने पहले ही इतना पैसा कमा लिया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या करूं।’

I am rich and have no idea what to do with my life.

Where I talk about leaving Loom, giving up $60m, larping as Elon, breaking up with my girlfriend, insecurities, a brief stint at DOGE, and how I’m now in Hawaii self-studying physics.https://t.co/cMgAsXq3St

— Vinay Hiremath (@vhmth) January 2, 2025