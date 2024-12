भारत के बाद अब इस देश के संसद में चले लात-घूसें, एक-दूसरे पर फेंकी कुर्सियां

नई दिल्ली : ताइवान की संसद में शुक्रवार को भारी हंगामा हुआ। विपक्षी पार्टी के सांसदों ने स्पीकर की कुर्सी पर कब्जा करने की कोशिश की। रात को विपक्षी सांसद संसद में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। इस दौरान, सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद भी स्पीकर की कुर्सी के पास पहुंचे और दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई। यह स्थिति संसद में कुश्ती जैसे माहौल में बदल गई। ताइवान की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस संघर्ष में कुछ सांसद घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

एक रिपोर्ट के अनुसार, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के सांसदों ने गुरुवार रात संसद में हंगामा किया, खिड़कियां तोड़ीं और स्पीकर की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। असल में, नेशनलिस्ट पार्टी द्वारा तीन नए विधेयक पेश किए जा रहे थे, जिन पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। विपक्ष का कहना है कि अगर ये विधेयक पारित हो गए, तो इससे संविधान कमजोर हो जाएगा और देश की न्यायपालिका निष्क्रिय हो जाएगी, जिससे अदालतें सरकार के खिलाफ कोई फैसला नहीं ले सकेंगी।

Horrifying scenes in Taiwan's legislature today, as rogue KMT legislators violently attacked DPP legislators, in order to push through 3 rogue bills—they pushed Huang Jie to the floor, threw Ariel Chang to the wall, kicked and beat Chen Pei-yu, and Lin Chu-Yin injured her arm. pic.twitter.com/elK4X3aFZ8

— Roy Ngerng 鄞義林 Khûn Gī-lîm (@royngerng) December 20, 2024