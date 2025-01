नई दिल्ली। हरियाणा और महाराष्ट्र में फिसड्डी रही कांग्रेस की नजर अब दिल्ली विधानसभा चुनाव पर है। दिल्ली में अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए कांग्रेस जी-तोड़ मेहनत कर रही है। राहुल गांधी खुद मैदान में उतर चुके हैं और रैली कर रहे हैं। इसी बीच उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग भड़क गए हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में राहुल गांधी महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारों के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल महात्मा गांधी के अहिंसा के विचार के बारे में बता रहे हैं कि आखिर उन्होंने यह आईडिया लिया कहाँ से है। वो कहते हैं कि महात्मा गांधी अहिंसा के सबसे बड़े प्रतिपादक थे लेकिन उन्होंने यह आईडिया लिया कहाँ से है?

“Mahatma Gandhi picked up the concept of Non-violence from Islam”

