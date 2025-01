नई दिल्ली। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चल रहे ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले के कंसर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। वीडियो ऐसा है जिसे देखने के बाद भारतीय के रौंगटे खड़े हो गए। कंसर्ट में फेमस सिंगर क्रिस मार्टिन, जसलीन, गिटारिस्ट जॉनी बकलैंड, बेसिस्ट गाय बेरीमैन और ड्रमर विल चैंपियन ने अपने अंदाज से लोगों को झूमा दिया। कार्यक्रम की शुरुआत जसलीन के परफॉर्मेंस से हुई। जन-गण-मन से ऐसा समां बांधा कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए।

वायरल हो रहे वीडियो में भारत का राष्ट्रगान जन-गण-मन बज रहा है। लगभग डेढ़ लाख के करीब भारतीय एक सुर में आना राष्ट्र्गान गा रहे हैं। उन्हें जसलीन का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। राष्ट्रगान खत्म होते ही भारत माता की जय का उद्घोष होने लगता है। बता दें कि इस कॉन्सर्ट में दो लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। लोगों की सेफ्टी के लिए अहमदाबाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद दिखी। स्थानीय पुलिस के साथ एनएसजी कमांडो भी तैनात रहे। मैदान के बाहर 10 एम्बुलेंस की टीम खड़ी की गई थी।

Close to 1.5 lakhs people sing Jan-Gan-Man at the #Coldplay concert Ahmedabad…

Absolutely amazing… Goosebumps moment 😍❤️ pic.twitter.com/ABZCJPcrsl

