प्रयागराज। प्रयागराज में लगे महाकुंभ का आज पांचवां दिन है। चौथे दिन 30 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाईं। अब तक 7 करोड़ से अधिक लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। मकर संक्रांति पर पहले अमृत स्नान के दिन 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे कि पैर रखने तक के लिए जगह नहीं थी। महाकुंभ से जुड़े हुए कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लोगों का सैलाब देखकर कहा जा रहा है कि ओवैसी अब 15 मिनट की बात करें।

आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद में कहा था कि सिर्फ 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो फिर मुस्लिम अपना ताकत दिखा देंगे। अब लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि बताओ इतने हिंदू महाकुंभ में हैं 15 मिनट का समय देकर देख लो। वीडियो को देखने के बाद यूजर्स कमेंट्स कर रहे हैं कि 15 क्या 5 मिनट काफी है।

🚨 Ocean of Sanatani devotees in Mahakumbh 🚩

Sanatani devotees are enough for Akbaruddin Owaisi who said ‘Remove Police for 15 minute’. हटा दे क्या…? pic.twitter.com/xJ3ixdnSGf

