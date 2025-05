CO Anuj Chaudhary Transfer: कड़क अफसर अनुज चौधरी का ट्रांसफर हो गया है। होली एक और जुमा 52 कहकर सुर्खियों में आये संभल CO का इस बयान पर मिली क्लीन चिट को निरस्त कर दिया गया था और अब उनका ट्रांसफर हो गया है। अनुज चौधरी अब चंदौसी सर्किल के CO बनाए गए हैं। उनकी जगह पर IPS आलोक भाटी को संभल की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

होली–जुमा की बात

बता दें कि होली के मौके पर जुमा की बात करने वाले संभल CO अनुज चौधरी को योगी सरकार से बड़ा झटका लगा है। साल में जुमा 52 बार आता है लेकिन होली एक बार। जिनको रंगों से परहेज हैं वो घर न निकले कहने वाले बयान पर उन्हें मिली क्लीन चिट निरस्त कर दी गई थी. सरकार ने इस बयान की फिर से जांच करा रही है.

सांप्रदायिक रंग फैलाने का आरोप

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने सेवा आचरण नियमावली के उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि अनुज चौधरी सेवा व वर्दी नियमों का उल्लंघन करते हैं। वह बिना अधिकार के बयान देते हैं। अपने कार्यों को सांप्रदायिक रंग देते हैं। इससे माहौल तनावपूर्ण होता है और कुछ वर्गों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। पूर्व आईपीएस व आजाद अधिकार सेना पार्टी के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने अनुज चौधरी के खिलाफ नौ अप्रैल को आईजीआरएस (एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली) पोर्टल पर शिकायत की थी।

डीजीपी ने कराई थी जांच

इसके बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने मामले की जांच पुलिस मुख्यालय में तैनात एसपी कानून व्यवस्था मनोज कुमार अवस्थी को सौंपी थी। मनोज ने संभल के एएसपी उत्तरी श्रीशचंद्र से जांच कराई। जांच में पीस कमेटी के सदस्यों से पूछताछ की गई। अनुज चौधरी के होली और अलविदा जुमा और ईद की सेवइयां वाले बयान को किसी ने गलत नहीं माना। फिर उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी।

योगी से भी मिला था समर्थन

बता दें कि सीएम योगी ने भी अनुज के बयान को सही ठहराया था। सीएम योगी ने संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान का खुलकर समर्थन करते हुए कहा था कि हमारे पुलिस अधिकारी पहलवान रहे हैं। वह अर्जुन अवॉर्डी हैं। वह पूर्व ओलंपियन हैं। अगर वह पहलवान के अंदाज में बोलेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लग सकता है। लेकिन जो सच है, उस सच को स्वीकार करना चाहिए।

