कानपुर के चमनगंज में पांच मंजिला इमारत में भीषण आग, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

Fire In Kanpur: यूपी के कानपुर के चमन गंज थाना क्षेत्र के गांधी नगर में रविवार रात को 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इसमें एक ही परिवार के 5 लोग फंस गए। सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड की कई गाड़ियों ने पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बाहर निकाला गया लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी।

आपको बता दें कि बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने के प्रयास में रात में ही एक दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं लेकिन 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद भी आग पर काबू पाया जा सका। साथ ही बिल्डिंग में फंसे पांच लोगों को भी बचाया नहीं जा सका। मृतकों में पति-पत्नी और तीन बच्चे शामिल हैं।

#WATCH | Kanpur, UP | Kanpur Chief Fire Officer Deepak Sharma says, “Fire broke out in a six-storey building and is a leather factory…Efforts to douse the fire are underway…” https://t.co/4j1RTO7FDm pic.twitter.com/HeMt4qG12Q

