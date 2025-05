Pahalgam Terror Attack: पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारतीय में पाकिस्तान को लेकर आक्रोश बना हुआ है। सरकार से मांग की जा रही है कि पाक के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाये। इसी बीच अफ़ग़ानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने इस हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमरुल्लाह सालेह ने पाकिस्तान के मजे लिए हैं।

अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह (Amrullah Saleh) ने इस हमले को लेकर अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि लगता है कि भारत ने अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल न करके उनके गले में लंबा फंदा डाल दिया है। उनके इस बयान का यह मतलब है कि भारत अपने दुश्मनों का एक झटके में काम तमाम नहीं करके उस पर पूरी तरह से शिकंजा कसकर उसे तिल-तिलकर सजा दे रहा है।

It seems …

India has placed a very long rope around its enemy’s neck instead of using an electric chair for execution.

— Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) May 4, 2025