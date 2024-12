य़ुवको पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 ने मौके पर तोड़ा दम, वीडियो वायरल

हरियाणा: हरियाणा के यमुनानगर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां गुरुवार 26 दिसंबर को कुछ अज्ञात बदमाशों ने शहर में फायरिंग कर दी. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इस गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है. पुलिस ने बताया कि बदमाश मौके से भागने में भी सफल रहे.

वहीं पहले वीडियो में घटना स्थल के आसपास लोगों और पुलिस की भीड़ देखी गई, जबकि फोरेंसिक टीम को घटना स्थल से सबूत इकट्ठा करते देखा गया। इस दौरान जमीन पर सर्दी के कुछ कपड़े, खून की बूंदें और पास की कारों के टूटे हुए शीशे नजर आ रहे थे. एजेंसी द्वारा शेयर किए गए दूसरे वीडियो में पूरी घटना दिखाई गई है, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में देखा जा सकता है कि तीन बदमाश मौके पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं. वीडियो के अंत में उसे मौके से भागते हुए भी देखा जा सकता है.

VIDEO | Haryana: Police officials carry out investigation at the incident site in Yamunanagar.#HaryanaNews #Yamunanagar

(Source: Third Party)

(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/JqBpPXxRln

— Press Trust of India (@PTI_News) December 26, 2024