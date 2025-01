नई दिल्ली: अंडर-19 टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की बेटियों का जलवा जारी है. भारत की अंडर 19 महिला टीम ने इतिहास रच दिया है. शुक्रवार यानी आज खेले गए सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह बनाई है. टीम इंडिया अब 2 फरवरी को फाइनल में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम से भिड़ेगी.

इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए. इस दौरान ओपनर डविना पेरिन ने 45 रन की पारी खेली. उन्होंने 40 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौके और 2 छक्के लगाए. ट्रेडी जॉनसन ने 25 गेंदों का सामना किया और 30 रन बनाए. उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया. इस दौरान भारत के लिए आयुषी शुक्ला ने 2 विकेट लिए. उन्होंने 4 ओवर में 21 रन दिए. परुनिका और वैष्णवी शर्मा ने 3-3 विकेट लिए।

— BCCI Women (@BCCIWomen) January 31, 2025