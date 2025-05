भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच IPL 2025 एक हफ्ते के लिए सस्पेंड, बीसीसीआई ने लिया फैसला

भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के चलते इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। बीसीसीआई ने केंद्र सरकार, सभी फ्रेंचाइजी और अन्य हितधारकों से सलाह लेने के बाद यह फैसला लिया है। अब आईपीएल सीजन 18 के तहत अगले एक हफ्ते तक कोई भी मैच आयोजित नहीं किया जाएगा।

आईपीएल 2025 के लीग स्टेज के अभी 13 मुकाबले शेष हैं, जिनमें से एक मैच, पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स , गुरुवार को सुरक्षा कारणों से रद्द किया जा चुका है। मौजूदा हालात को देखते हुए बीसीसीआई ने खिलाड़ियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए यह निर्णय लिया है। अब तक किसी भी टीम ने प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की नहीं की है, और यह भी तय नहीं है कि बचे हुए मैच कब और कहां खेले जाएंगे।

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी काफी चिंतित हो गए

धर्मशाला में हुए मैच के दौरान अचानक स्थिति बिगड़ने पर मुकाबले को बीच में ही रोक दिया गया था। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी काफी चिंतित हो गए थे। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोच रिकी पोंटिंग समेत कई खिलाड़ी अपने देश लौटना चाहते हैं। हालांकि, धर्मशाला एयरपोर्ट बंद होने के कारण उन्हें ट्रेन से दिल्ली लाया जा रहा है। फ्रेंचाइजीज़ लगातार विदेशी खिलाड़ियों को स्थिति से अवगत करा रही हैं और उनके सुरक्षित वापसी की व्यवस्था भी की जा रही है।

आईपीएल 2025 के अब तक 57 मैच सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। 58वां मुकाबला (PBKS vs DC) 8 मई को था, जिसे सुरक्षा कारणों से बीच में ही रोकना पड़ा। दरअसल, जम्मू और अन्य इलाकों में पाकिस्तान की ओर से किए गए ड्रोन हमलों के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। भारतीय सेना ने सभी हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन एहतियातन धर्मशाला में चल रहे मैच को रोककर खिलाड़ियों को होटल भेजा गया।

बचे हुए मैचों की सूची:

59: LSG vs RCB

60: SRH vs KKR

61: PBKS vs MI

62: DC vs GT

63: CSK vs RR

64: RCB vs SRH

65: GT vs LSG

66: MI vs DC

67: RR vs PBKS

68: RCB vs KKR

69: GT vs CSK

70: LSG vs SRH

