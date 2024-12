नई दिल्ली: यशस्वी जायसवाल के विकेट पर हंगामा मच गया. मैच के पांचवें दिन कीपर के कैच के जरिए जयसवाल को आउट दे दिया गया. हालांकि, जयसवाल के कैच पर SNICKO मीटर में कोई मूवमेंट नहीं देखी गई. जब जायसवाल को आउट दिया गया तो भीड़ से ‘चीटर-चीटर’ की आवाजें आने लगीं. इसके अलावा कमेंट्री कर रहे भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर भी जयसवाल के विकेट पर नाराज हो गए.

यशस्वी जायसवाल इस मैच में 208 गेंदों पर 84 रन बनाकर आउट हुए. लेकिन भारतीय पारी के 71वें ओवर में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया. दरअसल, पैट कमिंस ने लेग साइड पर शॉट बॉल फेंकी थी, जिस पर जायसवाल बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यह गेंद उनके बल्ले पर नहीं लगी और विकेटकीपर के हाथों में चली गई. लेकिन मैदानी अंपायर जोएल विल्सन ने उन्हें आउट नहीं दिया. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लेने का फैसला किया.

NO EDGE ON SNICKO, BUT YASHASVI JAISWAL IS OUT BECAUSE OF DEFLECTION. 🤯 pic.twitter.com/LoFjFCj25L

