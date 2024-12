ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन का किया ऐलान, स्कॉट बोलैंड को नहीं मिला मौका

नई दिल्ली: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा मैच शनिवार 14 दिसंबर से खेला जाएगा. अब तक खेले गए 2 मैचों में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 1-1 मैच जीता है. ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में क्रिकेटर स्कॉट बोलैंड का पत्ता कट गया है, स्कॉट ने अपने पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन किया था.

बोलैंड ने एडिलेड में खेले गए डे-नाइट टेस्ट मैच की पहली पारी में 2 और दूसरी पारी में 3 विकेट लिए थे. बोलैंड ने दूसरी पारी में विराट कोहली और यशस्वी जयसवाल को निशाना बनाया था. उनकी गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाज काफी परेशान दिखे. लेकिन तीसरे मैच में बोलैंड की जगह हेजलवुड को मौका मिला है.

🇦🇺 Josh Hazlewood returns for the third Test and Scott Boland makes way.

What changes would you have made? 👇#AUSvIND pic.twitter.com/lFSJsU0oHc

