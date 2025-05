कितना खतरनाक है पाकिस्तान का फतेह-1 बैलिस्टिक मिसाइल जिसे पाक ने दिल्ली पर था छोड़ा, Video में देखिए क्या हुआ हश्र

Pakistan Attacks Delhi: भारत और पाकिस्तान जंग के बीच पाक सेना ने आधी रात को दिल्ली पर हमला करने की कोशिश की। राजधानी दिल्ली को दहलाने के लिए पकिस्तान की तरफ से फतह बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, जिसे हरियाणा के सिरसा में मार गिराया गया। आइये जानते हैं यह मिसाइल कितना खतरनाक है, जिसे भारत ने हवा में ही राख बनाकर उड़ा दिया। इसके मलबे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

फतह-1 मिसाइल एक छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे पाकिस्तान ने स्वदेश में ही निर्मित किया है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसका उन्नत संस्करण फतह-2 है और अगर इसकी बात करें तो यह 400 किलोमीटर तक वार कर सकता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता बेहद सटीक मानी जाती है, जिसकी वजह से यह भारत के महत्वपूर्ण स्थानों पर खतरा पैदा कर सकती है।

Reportedly the debris from missile intercepted last night above Sirsa, Haryana. People are talking about how those sleeping in open saw a huge blast in air.

Video via : @Sahilrukhaya7 #IndiaPakistanWar pic.twitter.com/buVs9CylqP

