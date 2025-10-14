क्या तलाक के बाद भी युजवेंद्र चहल के दम पर चल रहा धनश्री का घर? इतने करोड़ की मालकिन हैं डांसर!

क्या तलाक के बाद भी युजवेंद्र चहल के दम पर चल रहा धनश्री का घर? इतने करोड़ की मालकिन हैं डांसर!
धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) इन दिनों रियलटी शो राइज एंड फॉल में बतौर कंटेस्टेंट नज़र आ रही हैं. इस शो में उन्होंने एक्स हस्बैंड युजवेंद्र चहल को लेकर कई खुलासे किए थे जिसके बाद चहल ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका(धनश्री) का घर मेरे नाम पर चल रहा है. इसी वजह से ये चर्चा होने लगी है कि आखिर धनश्री खुद कितनी नेटवर्थ की मालकिन हैं? चलिए आपको बताते हैं…
रियलटी शो में आ रहीं नज़र
एक्ट्रेस और डांसर धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) इन दिनों राइज एंड फॉल (Rise and Fall) नाम के नए रियलटी शो में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं.
वायरल होती हैं डांस रील्स
धनश्री सोशल मीडिया पर पॉपुलर स्टार हैं. वो केवल डांसर ही नहीं बल्कि एक फैशन आइकॉन भी हैं जिनके रील्स और ट्रेंडिंग लुक्स सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होते हैं.
सोशल मीडिया पर करोड़ों की फॉलोइंग
धनश्री का डांस में कोई मुकाबला नहीं है. उनके डांस वीडियो पर मिलियन व्यूज आना आम बात है. इन्स्टाग्राम पर उनके 6 मिलियन फॉलोवर्स हैं जिसपर ब्रांड प्रमोशन के जरिए धनश्री अच्छा खासा पैसा कमाती हैं.
करोड़ों की मालकिन हैं धनश्री
रिपोर्ट्स के मुताबिक, धनश्री की टोटल नेटवर्थ 24 से 25 करोड़ रुपए बताई जाती है.उनकी कमाई का मुख्य सोर्स सोशल मीडिया और डांस ही है. अब रियलटी शोज के जरिए भी धनश्री मोटी रकम कमा रही हैं.
चहल से टूट गई शादी
धनश्री ने इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर युजवेंद्र चहल से 2020 में शादी की थी लेकिन 18 महीनों में ही इनके रिश्ते में दरार पड़ गई.आख़िरकार 2025 में इनका तलाक हो गया.
एलिमनी को लेकर हुईं ट्रोल
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, धनश्री को तलाक के बदले एलिमनी में चहल में चार करोड़ रुपए दिए थे. इसके बाद धनश्री की जमकर ट्रोलिंग हुई थी. लोग उन्हें गोल्ड डिगर कहने लगे थे.
डेंटिस्ट भी हैं धनश्री
वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि धनश्री सिर्फ डांसर या एक्ट्रेस ही नहीं हैं, वो डेंटिस्ट भी हैं. उन्होंने कभी रणबीर कपूर का इलाज भी किया है.