क्या तलाक के बाद भी युजवेंद्र चहल के दम पर चल रहा धनश्री का घर? इतने करोड़ की मालकिन हैं डांसर!

धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) इन दिनों रियलटी शो राइज एंड फॉल में बतौर कंटेस्टेंट नज़र आ रही हैं. इस शो में उन्होंने एक्स हस्बैंड युजवेंद्र चहल को लेकर कई खुलासे किए थे जिसके बाद चहल ने पलटवार करते हुए कहा कि उनका(धनश्री) का घर मेरे नाम पर चल रहा है. इसी वजह से ये चर्चा होने लगी है कि आखिर धनश्री खुद कितनी नेटवर्थ की मालकिन हैं? चलिए आपको बताते हैं…