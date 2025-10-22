  • Home>
  • Gallery»
  • टॉपलेस से लेकर न्यूड होने में नहीं छोड़ी कसर, लगाया हर जोड़-तोड़; फिर भी एक्ट्रेस की नहीं कोई पूछ!

टॉपलेस से लेकर न्यूड होने में नहीं छोड़ी कसर, लगाया हर जोड़-तोड़; फिर भी एक्ट्रेस की नहीं कोई पूछ!

Aabha Paul Sexy Pics: गंदी बात और XXX जैसी बोल्ड वेब सीरीज से नाम कमाने वालीं एक्ट्रेस आभा पॉल सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस अपनी बोल्ड टॉपलेस फोटोज से लेकर सेमी न्यूड फोटोज शेयर करने में भी हिचकती नहीं हैं. लेकिन, इतना जोड़-तोड़ करने के बाद भी एक्ट्रेस को मेनस्ट्रीम फिल्में या वेब शोज नहीं मिल रहे हैं.

By: Team InKhabar | Published: October 22, 2025 10:19:12 PM IST

Follow us on
Google News
टॉपलेस से लेकर न्यूड होने में नहीं छोड़ी कसर, लगाया हर जोड़-तोड़; फिर भी एक्ट्रेस की नहीं कोई पूछ! - Photo Gallery
1/7

आभा पॉल की बोल्ड फोटोज

ओटीटी की नामी एक्ट्रेस आभा पॉल की सेक्सी और सिजलिंग फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर बवाल काटती हैं. एक्ट्रेस कभी अपना बिकिनी लुक दिखाती हैं, तो कभी सेमी न्यूड फोटोज से लोगों का ध्यान खींचती हैं.

टॉपलेस से लेकर न्यूड होने में नहीं छोड़ी कसर, लगाया हर जोड़-तोड़; फिर भी एक्ट्रेस की नहीं कोई पूछ! - Photo Gallery
2/7

बाथटब में सेक्सी लुक

आभा पॉल ने बाथटब में लेटकर भी कैमरा के लिए सेक्सी पोज दिया है. इस फोटो में एक्ट्रेस ब्लैक कलर की नेट वाली ड्रेस पहन बाथटब में गुलाब की पत्तियों के बीच लेटी नजर आ रही हैं.

टॉपलेस से लेकर न्यूड होने में नहीं छोड़ी कसर, लगाया हर जोड़-तोड़; फिर भी एक्ट्रेस की नहीं कोई पूछ! - Photo Gallery
3/7

बिकिनी अवतार वायरल

आभा पॉल ने इस फोटो में व्हाइट कलर की प्रिंटेड बिकिनी पहन अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है. एक्ट्रेस ने अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाया है. उन्होंने हाथों से अलमारी को पकड़ा है और उन्हीं में अपना चेहरा भी छिपाया है.

टॉपलेस से लेकर न्यूड होने में नहीं छोड़ी कसर, लगाया हर जोड़-तोड़; फिर भी एक्ट्रेस की नहीं कोई पूछ! - Photo Gallery
4/7

क्लीवेज किया फ्लॉन्ट

आभा पॉल अपना क्लीवेज फ्लॉन्ट करने से लेकर टॉपलेस लुक दिखाने में भी हिचकिचाती नहीं हैं. इस फोटो में एक्ट्रेस बेबाकी से गोल्डन कलर की बिकिनी पहन कैमरा के लिए पोज करती दिखाई दे रही हैं. आभा ने गोल्डन बिकिनी के साथ लाइट मेकअप कैरी किया है और अपने बालों को आगे की तरफ लटकाकर पोज किया है.

टॉपलेस से लेकर न्यूड होने में नहीं छोड़ी कसर, लगाया हर जोड़-तोड़; फिर भी एक्ट्रेस की नहीं कोई पूछ! - Photo Gallery
5/7

नाम के कपड़े

आभा पॉल अक्सर ही नाम के कपड़े पहन फोटो क्लिक करवाती हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं. इस फोटो में एक्ट्रेस ने ऐसी ड्रेस पहनी है, जिसका पहला कट ही सीधा कमर पर है. ऐसे में उनकी लोअर बॉडी पूरी तरह फ्लॉन्ट हो रही है.

टॉपलेस से लेकर न्यूड होने में नहीं छोड़ी कसर, लगाया हर जोड़-तोड़; फिर भी एक्ट्रेस की नहीं कोई पूछ! - Photo Gallery
6/7

आभा पॉल का करियर

एक्ट्रेस के वर्कफ्रंट की बात करें तो आभा पॉल ने अपने मस्तराम, गंदी बात, कामासूत्रा, नमकीन, xxx, हनीमून सुईट रूम नंबर 911 और हाय तौबा जैसी फिल्मों और शोज में काम किया है.

टॉपलेस से लेकर न्यूड होने में नहीं छोड़ी कसर, लगाया हर जोड़-तोड़; फिर भी एक्ट्रेस की नहीं कोई पूछ! - Photo Gallery
7/7

सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन-फॉलोइंग

आभा पॉल सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और जमकर अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करती हैं. आभा के इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. हालांकि, एक्ट्रेस ने बहुत ही कम मेनस्ट्रीम फिल्मों में काम किया है और ऐसी अभी कोई खबर भी नहीं है कि आभा आने वाले समय में किसी बड़ी फिल्म या शो में नजर आने वाली हैं.

Tags:
Aabha PaulAabha Paul Moviesbold actressbollywood newsentertainment news
टॉपलेस से लेकर न्यूड होने में नहीं छोड़ी कसर, लगाया हर जोड़-तोड़; फिर भी एक्ट्रेस की नहीं कोई पूछ! - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

टॉपलेस से लेकर न्यूड होने में नहीं छोड़ी कसर, लगाया हर जोड़-तोड़; फिर भी एक्ट्रेस की नहीं कोई पूछ! - Photo Gallery
टॉपलेस से लेकर न्यूड होने में नहीं छोड़ी कसर, लगाया हर जोड़-तोड़; फिर भी एक्ट्रेस की नहीं कोई पूछ! - Photo Gallery
टॉपलेस से लेकर न्यूड होने में नहीं छोड़ी कसर, लगाया हर जोड़-तोड़; फिर भी एक्ट्रेस की नहीं कोई पूछ! - Photo Gallery
टॉपलेस से लेकर न्यूड होने में नहीं छोड़ी कसर, लगाया हर जोड़-तोड़; फिर भी एक्ट्रेस की नहीं कोई पूछ! - Photo Gallery