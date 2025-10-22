टॉपलेस से लेकर न्यूड होने में नहीं छोड़ी कसर, लगाया हर जोड़-तोड़; फिर भी एक्ट्रेस की नहीं कोई पूछ!

सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन-फॉलोइंग

आभा पॉल सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं और जमकर अपनी फोटोज और वीडियो शेयर करती हैं. आभा के इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं. हालांकि, एक्ट्रेस ने बहुत ही कम मेनस्ट्रीम फिल्मों में काम किया है और ऐसी अभी कोई खबर भी नहीं है कि आभा आने वाले समय में किसी बड़ी फिल्म या शो में नजर आने वाली हैं.