Weight Loss: तीस की उम्र में वजन घटाना क्यों बन जाता है इतना मुश्किल? जानें क्या है इसकी वजह?

Women Weight: तीस की उम्र के आसपास महिलाओं के लिए वजन घटाना पहले से मुश्किल हो जाता है. हॉर्मोनल बदलाव, तनाव, मांसपेशियों का क्षय और पोषण की कमी मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती हैं. समझदारी से जीवनशैली बदलकर इसे फिर से सक्रिय किया जा सकता है.