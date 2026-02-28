Holi 2026: लोग होली में काला कपड़ा पहनने से क्यों कतराते हैं, जानें वजह?

Holi 2026: होली का त्योहार खुशियों और जीवन में नई उमंग भरने वाला माना जाता है. इस दिन रंगों के माध्यम से आपसी प्रेम, भाईचारा और सकारात्मक ऊर्जा का आदान-प्रदान होता है. ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काले रंग का उपयोग इस दिन टाला जाता है, क्योंकि यs नकारात्मक ऊर्जा और गंभीरता को बढ़ाता है, जो होली की मस्ती और उत्साह के विपरीत है.