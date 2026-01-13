भारत का Atif Aslam…एक्ट्रेस कृति सेनन से है खास कनेक्शन; जानें कौन है ये शख्स?
India’s Atif Aslam: एक्ट्रेस नूपुर सैनन ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड और सिंगर स्टेबिन बेन से उदयपुर में एक शानदार लेकिन प्राइवेट क्रिश्चियन और हिंदू शादी समारोह में शादी कर ली. इस मौके पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियां मौजूद थीं, जिनमें दुल्हन की बहन कृति सैनन, उनके कथित बॉयफ्रेंड कबीर बहीरा, एक्ट्रेस मौनी रॉय और दिशा पटानी, और फिल्ममेकर दिनेश विजन और अमर कौशिक शामिल थे.
भारत के बेहतरीन सिंगर
जब स्टेबिन बेन पहली बार मुंबई आए थे, तो वह नौ लोगों के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे. अब वह एक पॉपुलर सिंगर हैं, जो "साहिबा" और "रुला के गया इश्क" जैसे इंडिपेंडेंट सिंगल्स के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने रविवार को कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन से शादी की. वह कृति सेनन की जीजा बन गए हैं.
स्टेबिन बेन कौन हैं?
स्टेबिन भोपाल के एक सिंगर-सॉन्गराइटर हैं, जिन्होंने पिछले सात सालों में, खासकर अपने इंडिपेंडेंट म्यूज़िक से काफी पॉपुलैरिटी हासिल की है. कृति की छोटी बहन नूपुर के उलट, बेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बाहरी हैं. 32 साल के इस सिंगर का जन्म भोपाल में मलयाली मूल के सरकारी अधिकारियों के घर हुआ था.
शुरु से ही म्यूजिशियन बनना चाहते थे म्यूजिशियन
स्कूल के समय से ही उनका झुकाव म्यूजिशियन बनने की तरफ था, लेकिन उनके रूढ़िवादी माता-पिता चाहते थे कि वह पहले डिग्री लें. इसलिए, उन्होंने भोपाल के LNCT कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की और अपनी भाभी कृति की तरह क्वालिफिकेशन से इंजीनियर हैं.
भोपाल के कैफे गाते थे गाना
वह मुंबई जाने के लिए पैसे कमाने के लिए भोपाल के कैफे में गाना गाते थे. आखिरकार वह ऐसा करने में कामयाब रहे, लेकिन जब वह पहली बार मुंबई आए तो उनकी जेब में सिर्फ 20,000 रुपये थे. उन्हें अपना खर्च चलाने के लिए एक छोटे से अपार्टमेंट में नौ लोगों के साथ रहना पड़ा.
स्टेबिन बेन का बड़ा ब्रेक
बेन अपनी शुरुआती प्रेरणा के तौर पर करण जौहर की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म कुछ कुछ होता है (1998) और राकेश रोशन की कहो ना... प्यार है (2000) जैसे बॉलीवुड रोमांटिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों के आइकॉनिक एल्बम को श्रेय देते हैं. वह जतिन-ललित और राजेश रोशन जैसे कंपोजर और आनंद बख्शी, जावेद अख्तर और इब्राहिम अश्क जैसे गीतकारों को अपना आदर्श मानते थे. लॉरेंस डिसूजा की 1991 की रोमांटिक फिल्म साजन का "मेरा दिल भी कितना पागल है".
"इंडिया के आतिफ असलम"
स्टेबिन बैन सलमान खान और विशाल मिश्रा के साथ "सेल्फी (सोलो)" गाना गाया. प्राइमरी ट्रैक ओरिजिनली आतिफ असलम ने गाया था, जिससे दोनों के बीच तुलना होने लगी. "इंडिया के आतिफ असलम" कहे जाने के बारे में, स्टेबिन ने पिछले साल एक पब्लिकेशन को बताया, "हमारी आवाज़ों में वह हाई और मिड-रेंज क्वालिटी है. जब मैं उनके गाने गाता हूं, तो मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा-बहुत उनका स्टाइल आ जाता है."
बॉलीवुड के बेहतरीन गाने
स्टेबिन ने पिछले साल जर्सी (2022), रक्षा बंधन (2022), सेल्फी (2023), और बागी 4 जैसे कई बॉलीवुड एल्बम में अपनी आवाज़ दी, वहीं उनकी पहचान उनके इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की सफलता से बनी. "