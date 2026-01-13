भारत का Atif Aslam…एक्ट्रेस कृति सेनन से है खास कनेक्शन; जानें कौन है ये शख्स?

स्टेबिन बेन का बड़ा ब्रेक

बेन अपनी शुरुआती प्रेरणा के तौर पर करण जौहर की पहली डायरेक्टोरियल फिल्म कुछ कुछ होता है (1998) और राकेश रोशन की कहो ना... प्यार है (2000) जैसे बॉलीवुड रोमांटिक ब्लॉकबस्टर फिल्मों के आइकॉनिक एल्बम को श्रेय देते हैं. वह जतिन-ललित और राजेश रोशन जैसे कंपोजर और आनंद बख्शी, जावेद अख्तर और इब्राहिम अश्क जैसे गीतकारों को अपना आदर्श मानते थे. लॉरेंस डिसूजा की 1991 की रोमांटिक फिल्म साजन का "मेरा दिल भी कितना पागल है".