फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड जीतने वाली हसीना कौन? Yash के साथ स्क्रीन पर गर्दा उड़ाने के लिए तैयार

रुक्मिणी वसंत साउथ इंडस्ट्री की उभरती हुई स्टार हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई है. कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों में उनकी एक्टिंग ने उन्हें अलग पहचान दी, हाल ही में ‘कांतारा चैप्टर 1’ और Yash की फिल्म ‘टॉक्सिक’ में उनकी एंट्री ने फैंस को खुश कर दिया है. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है.