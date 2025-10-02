फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड जीतने वाली हसीना कौन? Yash के साथ स्क्रीन पर गर्दा उड़ाने के लिए तैयार

फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड जीतने वाली हसीना कौन? Yash के साथ स्क्रीन पर गर्दा उड़ाने के लिए तैयार
रुक्मिणी वसंत साउथ इंडस्ट्री की उभरती हुई स्टार हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई है. कन्नड़, तमिल और तेलुगु फिल्मों में उनकी एक्टिंग ने उन्हें अलग पहचान दी, हाल ही में ‘कांतारा चैप्टर 1’ और Yash की फिल्म ‘टॉक्सिक’ में उनकी एंट्री ने फैंस को खुश कर दिया है. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी फैन फॉलोइंग है.
कांतारा चैप्टर 1 में धमाकेदार एंट्री
रुक्मिणी वसंत ने ‘कांतारा चैप्टर 1’ में अपनी एक्टिंग से सबका ध्यान खींच, ऋषभ शेट्टी के साथ उनकी केमिस्ट्री और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी ने फैंस को एक्सीसाइटेड कर दिया.
Yash के साथ टॉक्सिक फिल्म
रुक्मिणी वसंत Yash की बहुचर्चित फिल्म ‘टॉक्सिक’ के सेट पर नजर आई , इसका मतलब की फैंस को जल्द ही यश और रुक्मिणी की जोड़ी देखने को मिलेगी.
फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड विनिंग मोमेंट
रुक्मिणी ने ‘सप्त सागरदाचे एलो: साइड ए’ के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस (कन्नड़) का फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड जीता, उनकी मेहनत और टैलेंट उन्हें और भी खास बनाती है.
जबरदस्त है रुक्मिणी की सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग
इंस्टाग्राम पर मिलियन फॉलोवर्स के साथ उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ रही है, सोशल मीडिया पर उनकी पहुंच और फैन लव उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान देता है.
स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक से मचाती है धमाल
रुक्मिणी वसंत के ग्लैमरस लुक को यह फोटो बखूबी दिखाती है, उनकी तस्वीरें अक्सर लोगो का ध्यान खींच लेती हैं और लोगो की सांसे थम जाती हैं .
‘मधरासी’ फिल्म में शानदार प्रदर्शन
रुक्मिणी ने 5 सितंबर 2025 को रिलीज हुई ‘मधरासी’ में अपनी एक्टिंग का दम दिखाया, फिल्म के सेट पर उनका कॉन्फिडेंस फैंस को प्रभावित करता है.
कन्नड़ और तमिल फिल्मों की स्टार
इस फोटो में उनका अट्रैक्टिव अंदाज नजर आ रहा हैं, रुक्मिणी ने ‘बनादारियाल्ली’, ‘भैरथी रानागल’ और तमिल-तेलुगु फिल्मों में भी अपनी छाप छोड़ी है.
पर्दे पर करियर की नई ऊँचाइयाँ
रुक्मिणी वसंत का आत्मविश्वासी और करिश्माई लुक उनके करियर की नई ऊँचाइयों का प्रतीक है. ‘कांतारा’, ‘टॉक्सिक’ और अन्य फिल्मों में उनका प्रदर्शन उन्हें साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस में शामिल करता है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है