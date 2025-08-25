हद से ज्यादा बोल्ड और सेक्सी हैं Big Boss19 में एंट्री लेने वाली ये हसीना, Nehal Chudasama ऐसे हुई थी पॉपुलर

नेहल चुडासमा की बिग बॉस 19 में एंट्री

नेहल चुडासमा ने भी बिग बॉस 19 के घर में एंट्री ले ली है। अब वह अपने अंदाज और जादू से घर के हर कोने में छा जाने को तैयार हैं। उनके फैन्स भी उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले एपिसोड्स में नेहल बिग बॉस के घर में कितना रंग जमाती हैं और दर्शकों का दिल कितना जीत पाती हैं।