  हद से ज्यादा बोल्ड और सेक्सी हैं Big Boss19 में एंट्री लेने वाली ये हसीना, Nehal Chudasama ऐसे हुई थी पॉपुलर

हद से ज्यादा बोल्ड और सेक्सी हैं Big Boss19 में एंट्री लेने वाली ये हसीना, Nehal Chudasama ऐसे हुई थी पॉपुलर

Bigg Boss 19 Contestants :  मॉडलिंग और ब्यूटी पेजेंट की दुनिया में पहचान बनाने वाली, मिस दिवा और मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीत चुकी ये हसीना अपनी हॉटनेस से हर किसी को दीवाना बनाने वाली इस बार उन्होंने भी बिग बॉस 19 में एंट्री ले चुकी है और अब घर के अंदर धमाल मचाने को तैयार हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: August 25, 2025 16:31:54 IST
नेहल चुडासमा कौन हैं?

नेहल चुडासमा एक इंडियन मॉडल, ब्यूटी पैजन्ट और फिटनेस कन्सल्टन्ट हैं। उन्होंने बैंकॉक, थाईलैंड में इंडिया को रेप्रिजेंन्ट करते हुए मिस दिवा यूनिवर्स 2018 का ताज पहनाया था।

नेहल चुडासमा का फिल्म करियर

नेहल चुडासमा लैला मजनू और द हॉलिडे जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। वह कई फैशन इवेंट्स और शूट्स में भी ऐक्टिव रहती हैं।

नेहल चुडासमा का फिट रहने का राज

नेहल चुडासमा एक फिट्नस कन्सल्टन्ट भी है वह एक प्रमाणित फिटनेस कंसल्टेंट हैं। वह शरीर को पॉजिटिवली देखने और सेहतमंद जीवनशैली अपनाने की सलाह भी देती हैं।

नेहल चुडासमा की बिग बॉस 19 में एंट्री

नेहल चुडासमा ने भी बिग बॉस 19 के घर में एंट्री ले ली है। अब वह अपने अंदाज और जादू से घर के हर कोने में छा जाने को तैयार हैं। उनके फैन्स भी उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले एपिसोड्स में नेहल बिग बॉस के घर में कितना रंग जमाती हैं और दर्शकों का दिल कितना जीत पाती हैं।

नेहल चुडासमा की सोशल मीडिया पर मौजूदगी

नेहल चुडासमा का इंस्टाग्रामअकाउंट@nehalchudasama9है। उनके करीब 1.67 लाख फॉलोअर्स हैं। वह अपनी लाइफ और फिटनेस रूटीन से जुड़ी चीजे इंस्टाग्राम पर शेयर करती हैं।

नेहल चुडासमा की लीडरशिप स्किल्स

नेहल चुडासमा एक कॉन्फिडेंट वुमन हैं, जिनसे उम्मीद की जा रही है कि वह ग्रुप टास्क में पहल करेंगी और टीम मेंबर्स को सही डिरेक्शिन देंगी। घर में जब भी टकराव या ड्रामा होगा, वह लोगों की आवाज बनकर उभर सकती हैं।

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

