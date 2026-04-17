कौन हैं ईशान मेहरा? बनने जा रहे हैं रणबीर-आलिया के जीजा; एक्ट्रेस से है सालों पुराना नाता!

Who Is Ishaan Mehra: महेश भट्ट की बेटी शाहीन भट्ट ने अपने बॉयफ्रेंड ईशान मेहरा के साथ 17 अप्रैल, शुक्रवार को सगाई कर ली है. सगाई की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज भी दिया है. आइए जानते हैं शाहीन भट्ट के मंगेतर ईशान मेहरा आखिर कौन है?