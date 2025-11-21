  • Home>
  • कौन हैं मेक्सिको की फातिमा बॉश? जिनके सिर सजा Miss Universe  का ताज, तस्वीरों में दिखीं बेतहाशा खूबसूरत

कौन हैं मेक्सिको की फातिमा बॉश? जिनके सिर सजा Miss Universe  का ताज, तस्वीरों में दिखीं बेतहाशा खूबसूरत

Miss Universe: मिस यूनिवर्स बनना हर किसी के बस की बात नहीं है. जानकारी के मुताबिक, मैक्सिकन ब्यूटी फातिमा बॉश को थाईलैंड में हुए मिस यूनिवर्स 2025 पेजेंट में मिस यूनिवर्स 2025 का ताज पहनाया गया है. थाईलैंड में हुए इवेंट में उन्हें डेनमार्क की मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया केजर थेल्विग ने ताज पहनाया.


By: Heena Khan | Last Updated: November 21, 2025 1:17:54 PM IST

1/7

फातिमा बॉश बनी मिस यूनिवर्स

इमोशन और ज़बरदस्त एनर्जी से भरे फिनाले में, मेक्सिको की फातिमा बॉश ऑफिशियली मिस यूनिवर्स 2025 बन गईं।

2/7

हर तरफ जश्न का माहौल

जैसे ही उनका नाम पुकारा गया, पूरा एरिया गूंज उठा, और मेक्सिको ने उस ताज का जश्न मनाया जो ऐतिहासिक और मेहनत से कमाया हुआ लगा।

3/7

कांप उठी थी फातिमा

फातिमा के लिए ये पल काफी यादगार होने वाला है क्योंकि इस मोमेंट के दौरान फातिमा अपनी आखिरी गाउन में आगे बढ़ीं और जब ताज उनके सिर पर रखा गया तो वह कांपती हुई दिखीं.

4/7

सालों की मेहनत लाई रंग

दरअसल, ये उनके लिए सालों की लगन, महीनों की तैयारी और आखिरी जवाब से बना एक पल था जिसने दिल को छू लिया।

5/7

फातिमा बनी लाखों महिलाओं के लिए उम्मीद

फातिमा बॉश ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, “एक महिला और मिस यूनिवर्स के तौर पर, मैं अपनी आवाज़ और ताकत का इस्तेमाल दूसरों की सेवा करने के लिए करूंगी क्योंकि आज हम यहां बोलने, कुछ अलग करने और सब कुछ देखने के लिए हैं क्योंकि हम महिलाएं हैं और जो बहादुर लोग खड़े होंगे...वे इतिहास बनाएंगे।”

6/7

भारत की मनिका हुईं बाहर

भारत की मनिका विश्वकर्मा टॉप 12 से बाहर हो गईं। इस कॉम्पिटिशन में अलग-अलग देशों की 100 से ज़्यादा सुंदरियों ने हिस्सा लिया था और सबकी नज़रें इस खास क्राउन पर थीं।

7/7

फाइनल तक पहुंची इस देश की हसीनाएं

फाइनलिस्ट में चिली, कोलंबिया, क्यूबा, ​​ग्वाडेलोप, मैक्सिको, प्यूर्टो रिको, वेनेजुएला, चीन, फिलीपींस, थाईलैंड, माल्टा और कोटे डी आइवर शामिल थे। इस साल, भारतीय बैडमिंटन की दिग्गज साइना नेहवाल पेजेंट के जजों के पैनल में थीं।

