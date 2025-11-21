कौन हैं मेक्सिको की फातिमा बॉश? जिनके सिर सजा Miss Universe  का ताज, तस्वीरों में दिखीं बेतहाशा खूबसूरत

फातिमा बनी लाखों महिलाओं के लिए उम्मीद

फातिमा बॉश ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, “एक महिला और मिस यूनिवर्स के तौर पर, मैं अपनी आवाज़ और ताकत का इस्तेमाल दूसरों की सेवा करने के लिए करूंगी क्योंकि आज हम यहां बोलने, कुछ अलग करने और सब कुछ देखने के लिए हैं क्योंकि हम महिलाएं हैं और जो बहादुर लोग खड़े होंगे...वे इतिहास बनाएंगे।”