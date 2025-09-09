कौन हैं Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट Abhishek Bajaj की Ex वाइफ आकांक्षा जिंदल? बोल्डनेस में देती है बॉलीवुड हीरोइनों की भी मात, बिकिनी में देख होंगे मदहोश

कौन हैं अभिषेक बजाज की Ex वाइफ आकांक्षा जिंदल

सलमान खान का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में और शो में आए सभी कंटेस्टेंट ने बिग बॉस हाउस में खूब धमाल मचा रहे हैं। इस दौरान बिग बॉस 19 में आए अभिषेक बजाज काफी ज्यादा चर्चा में हैं, वो शो से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बने हुए। दरअसल, अभिषेक बजाज ने बिग बॉस के घर में खुद को सिंगल बताया है, लेकिन वो शादीशुदा है और उनकी वाइफ का नाम आकांक्षा जिंदल जिनकी तस्वीरें अब पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मची रही हैं।