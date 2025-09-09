  • Home>
कौन हैं Bigg Boss 19 के कंटेस्टेंट Abhishek Bajaj की Ex वाइफ आकांक्षा जिंदल? बोल्डनेस में देती है बॉलीवुड हीरोइनों की भी मात, बिकिनी में देख होंगे मदहोश

Who is Bigg Boss 19 Contestant Abhishek Bajaj Ex-Wife: सलमान खान के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो ‘बिग बॉस 19’ के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज ने खूद को बिग बॉस हाउस में सिंगल बताया था, लेकिन खबरों के अनुसार वो शादीशुदा है और उनकी पत्नी का नाम, आकांक्षा जिंदल जिनकी तस्वीरें अब पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मची रही हैं। दोनो की शादी की तस्वीरें भी वायरल हुई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि शायद दोनों का तलाक हो गया है।  

By: chhaya sharma Last Updated: September 9, 2025 23:23:44 IST
Who is Bigg Boss 19 Contestant Abhishek Bajaj ex-wife Akanksha Jindal - Photo Gallery
1/7

कौन हैं अभिषेक बजाज की Ex वाइफ आकांक्षा जिंदल

सलमान खान का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 19' इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में और शो में आए सभी कंटेस्टेंट ने बिग बॉस हाउस में खूब धमाल मचा रहे हैं। इस दौरान बिग बॉस 19 में आए अभिषेक बजाज काफी ज्यादा चर्चा में हैं, वो शो से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खबरों में बने हुए। दरअसल, अभिषेक बजाज ने बिग बॉस के घर में खुद को सिंगल बताया है, लेकिन वो शादीशुदा है और उनकी वाइफ का नाम आकांक्षा जिंदल जिनकी तस्वीरें अब पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मची रही हैं।

Abhishek Bajaj and Akanksha Jindal have dated for a year - Photo Gallery
2/7

साल तक डेट किया है अभिषेक बजाज और आकांक्षा जिंदल ने

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक बजाज और आकांक्षा जिंदल ने 7 साल तक डेट करने के बाद 8 साल पहले शादी की थी। अभिषेक ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के पास यॉट पर आकांक्षा जिंदल को प्रपोज किया था। फिलहाल दोनों अलग हो चुके हैं। दोनों का सेपरेशन या तलाक हो गया है।

Abhishek and Akanksha's romantic pictures went viral on social media - Photo Gallery
3/7

सोशल मीडिया पर वायरल हुई अभिषेक और आकांक्षा की रोमांटक तस्वीरें

अभिषेक बजाज और आकांक्षा जिंदल की पर्सनल लाइफ के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन दोनों की शादी की तस्वीरें पूरे सोशलव मीडिया पर छाई हुई है और आकांक्षा के इंस्टाग्राम पर भी अभिषेक संग उनकी कुछ रोमांटिक तस्वीरें भी है, जो अब काफी ज्यादा वायरल हो रही है।

Distances came between Akanksha and Abhishek soon after their marriage - Photo Gallery
4/7

शादी के कुछ वक्त बाद ही आई आकांक्षा और अभिषेक में दूरियां

लेकिन 2018 के बाद से आकांक्षा ने अभिषेक बजाज संग सोशल मीडिया पर कोई भी तस्वीर शेयर नहीं की है, इसे देख लोगों का कहना है कि शादी के कुछ वक्त बाद ही दोनों के रिश्ते में दूरियां आ गई थी।

What does Abhishek Bajaj's ex-wife Akanksha Jindal do - Photo Gallery
5/7

क्या करती हैं अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल

आकांक्षा जिंदल एक कंपनी में सेक्रेटरी और डिजिटल क्रिएटर का काम करती है. उनके इंस्टाग्राम पर दो लाख से भी ज्यादा फॉलोवर्स हैं और वो फैंस के साथ अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं। आकांक्षा जिंदल बेहद ज्यादा खूबसूरत है और बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी मात देती हैं।

Where does Akanksha Jindal live - Photo Gallery
6/7

कहा रहती है आकांक्षा जिंदल

आकांक्षा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम के बायो में मुंबई और दिल्ली दोनों जगहों को मेंशन किया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि उनका मुंबई के साथ-साथ दिल्ली से भी खास कनेक्शन है।

Abhishek Bajaj is making a splash in Bigg Boss 19 - Photo Gallery
7/7

बिग बॉस 19 में खूद धमाल मचा रहे हैं अभिषेक बजाज

अभिषेक बजाज की बात करें तो वो “बिग बॉस 19” में खूब धमाल मचा रहे हैं और लगातार छाए हुए हैं, फैंस बिग बॉस के घर में उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं।

