Who is Aparna Yadav: कौन है मुलायम सिंह की छोटी बहू, अपर्णा यादव, कितने करोड़ की हैं मालकिन?

Who is Aparna Yadav: अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नेता और समाजसेवी हैं. इंग्लैंड से मास्टर्स करने वाली अपर्णा शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित हैं और ‘B Aware’ एनजीओ चलाती हैं. उनके पास करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी कारें और ज्वैलरी है, जबकि पति प्रतीक यादव रियल एस्टेट व फिटनेस बिजनेस के दिग्गज हैं.