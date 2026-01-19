Who is Aparna Yadav: कौन है मुलायम सिंह की छोटी बहू, अपर्णा यादव, कितने करोड़ की हैं मालकिन?
Who is Aparna Yadav: अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय नेता और समाजसेवी हैं. इंग्लैंड से मास्टर्स करने वाली अपर्णा शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित हैं और ‘B Aware’ एनजीओ चलाती हैं. उनके पास करोड़ों की संपत्ति, लग्जरी कारें और ज्वैलरी है, जबकि पति प्रतीक यादव रियल एस्टेट व फिटनेस बिजनेस के दिग्गज हैं.
संपत्ति और लग्जरी लाइफस्टाइल
अपर्णा और उनके पति प्रतीक यादव करोड़ों की चल-अचल संपत्ति के मालिक हैं. अपर्णा के पास लग्जरी कारें हैं, जबकि प्रतीक रियल एस्टेट और फिटनेस बिजनेस में सक्रिय हैं. इनके पास आय के कई स्रोत हैं.
शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि
अपर्णा ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीति में मास्टर्स किया है. इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने राजनीति और सामाजिक कार्यों में कदम रखा.
संगीत और कला में प्रशिक्षण
अपर्णा यादव भटखंडे संगीत संस्थान से शास्त्रीय और अर्ध-शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण ले चुकी हैं. संगीत और कला में उनकी रुचि उन्हें समाज में अलग पहचान देती है.
सामाजिक और एनजीओ कार्य
अपर्णा एक एनजीओ ‘B Aware’ चलाती हैं, जो जानवरों के कल्याण के लिए काम करता है. इसके अलावा, वे महिलाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ अपराधों से जुड़े सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रही हैं.
राजनीतिक यात्रा
अपर्णा ने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गईं. जनवरी 2022 में उन्होंने बीजेपी जॉइन की, विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के कारण.
संपत्ति और मूल्य
अपर्णा यादव का नेट वर्थ लगभग 23 करोड़ रुपये है. उनके पास 1.88 करोड़ रुपये की ज्वैलरी और 5 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की लैम्बोर्गिनी कार है. प्रतीक यादव के साथ उनकी कृषि भूमि लगभग 30 लाख और गैर-कृषि भूमि लगभग 27 लाख रुपये की है.
संगठन और पद
वर्तमान में अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं. उनकी राजनीतिक और सामाजिक पहचान दोनों ही उन्हें उत्तर प्रदेश में एक प्रभावशाली महिला नेता बनाती हैं.