  • Home>
  • Gallery»
  • Masturbation की ये गलतियां कर देंगी सेक्स लाइफ बर्बाद! एक दिन में कितनी बार है सही?

Masturbation की ये गलतियां कर देंगी सेक्स लाइफ बर्बाद! एक दिन में कितनी बार है सही?

Mistakes During Masturbation: सेल्फ प्लेज के लिए कुछ मर्दों को मास्टरबेशन की आदत होती है. लेकिन, कई बार मास्टरबेशन के समय हुई गलतियां सेक्स लाइफ को बर्बाद कर देती हैं.


By: Team InKhabar | Last Updated: November 28, 2025 5:53:11 PM IST

Follow us on
Google News
Masturbation की ये गलतियां कर देंगी सेक्स लाइफ बर्बाद! एक दिन में कितनी बार है सही? - Photo Gallery
1/9

मास्टरबेशन है टैबू!

मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन को लेकर कई तरह के टैबू मौजूद हैं. जहां साइंस में हस्तमैथुन को फायदेमंद माना गया है, वहीं कुछ लोग इसे शरीर के साथ-साथ कैरेक्टर के लिए भी खराब मानते हैं और इसे गंदी क्रिया की तरह देखते हैं.

Masturbation की ये गलतियां कर देंगी सेक्स लाइफ बर्बाद! एक दिन में कितनी बार है सही? - Photo Gallery
2/9

हस्तमैथुन में गलतियां पड़ेंगी भारी

साइंस में हस्तमैथुन को तनाव कम करने, मूड सही करने और इंटरकोर्स में आराम देने में फायदेमंद माना जाता है. लेकिन, कई बार आराम और सेल्फ प्लेजर में कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं, जिसके बाद कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

Masturbation की ये गलतियां कर देंगी सेक्स लाइफ बर्बाद! एक दिन में कितनी बार है सही? - Photo Gallery
3/9

अति है बुरी

मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन बार-बार करना सेक्स लाइफ ही नहीं, बल्कि अंग भी खराब कर सकता है. हद से ज्यादा हस्तमैथुन करने से नसें डैमेज हो सकती हैं. नसों की वजह से स्टेमिना से लेकर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो सकता है.

Masturbation की ये गलतियां कर देंगी सेक्स लाइफ बर्बाद! एक दिन में कितनी बार है सही? - Photo Gallery
4/9

हार्ड या रफ तरीका

सेल्फ प्लेजर में लोग कई बार भूल जाते हैं कि वह नाजुक अंग के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और हार्ड या रफ तरीका अपना लेते हैं. जिसकी वजह से प्राइवेट पार्ट में चोट आ सकती है.

Masturbation की ये गलतियां कर देंगी सेक्स लाइफ बर्बाद! एक दिन में कितनी बार है सही? - Photo Gallery
5/9

ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल नहीं

सिर्फ इंटरकोर्स ही नहीं, बल्कि मास्टरबेशन के समय भी ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करना अच्छा अनुभव दे सकता है. क्योंकि, इससे सेंसिटिविटी बनी रहती है और मास्टरबेशन में ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है.

Masturbation की ये गलतियां कर देंगी सेक्स लाइफ बर्बाद! एक दिन में कितनी बार है सही? - Photo Gallery
6/9

हस्तमैथुन के नुकसान

बार-बार हस्तमैथुन करने से लिंग में सूजन आ सकती है, जिसे एडिमा कहा जाता है. इतना ही नहीं, लिंग पर ज्यादा दबाव डालने से यौन संवेदनशीलता भी कम हो जाती है.

Masturbation की ये गलतियां कर देंगी सेक्स लाइफ बर्बाद! एक दिन में कितनी बार है सही? - Photo Gallery
7/9

प्रोस्टेट कैंसर का खतरा

2003 में हुई एक रिसर्च के मुताबिक, एक हफ्ते में पांच बार से ज्यादा मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन करने से प्रोस्टेट कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है.

Masturbation की ये गलतियां कर देंगी सेक्स लाइफ बर्बाद! एक दिन में कितनी बार है सही? - Photo Gallery
8/9

कितनी बार हस्तमैथुन सही?

हस्तमैथुन कितनी बार करना चाहिए, इसपर विशेषज्ञों की अलग-अलग राय हो सकती है. हालांकि, एक दिन में एक बार हस्तमैथुन करना सामान्य माना जाता है.

Disclaimer - Photo Gallery
9/9

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Tags:
Bedroom problemsSex Lifesex problemsSexual Problems
Masturbation की ये गलतियां कर देंगी सेक्स लाइफ बर्बाद! एक दिन में कितनी बार है सही? - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Masturbation की ये गलतियां कर देंगी सेक्स लाइफ बर्बाद! एक दिन में कितनी बार है सही? - Photo Gallery
Masturbation की ये गलतियां कर देंगी सेक्स लाइफ बर्बाद! एक दिन में कितनी बार है सही? - Photo Gallery
Masturbation की ये गलतियां कर देंगी सेक्स लाइफ बर्बाद! एक दिन में कितनी बार है सही? - Photo Gallery
Masturbation की ये गलतियां कर देंगी सेक्स लाइफ बर्बाद! एक दिन में कितनी बार है सही? - Photo Gallery