Fast X की रफ्तार से लेकर ‘Avatar’ के शानदार विजुअल्स तक, इन हॉलीवुड हिट्स ने OTT पर मचाया धमाल

मूवी देखना तो हम सबको पसंद है, और अगर वो हॉलीवुड की हो तो बात ही अलग होती है। तो चलिए जानते हैं कुछ खास फिल्मों के बारे में, जो आने वाली हैं या रिलीज हो चुकी हैं, जिन्हें आप हर वीकेंड पर देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं।