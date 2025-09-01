  • Home>
  Fast X की रफ्तार से लेकर 'Avatar' के शानदार विजुअल्स तक, इन हॉलीवुड हिट्स ने OTT पर मचाया धमाल

Fast X की रफ्तार से लेकर ‘Avatar’ के शानदार विजुअल्स तक, इन हॉलीवुड हिट्स ने OTT पर मचाया धमाल

मूवी देखना तो हम सबको पसंद है, और अगर वो हॉलीवुड की हो तो बात ही अलग होती है। तो चलिए जानते हैं कुछ खास फिल्मों के बारे में, जो आने वाली हैं या रिलीज  हो चुकी हैं, जिन्हें आप हर वीकेंड पर देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं।

By: Komal Kumari Last Updated: September 1, 2025 10:19:56 IST
Fast X - Photo Gallery
1/6

Fast X

Fast X में डॉन और उसकी फैमिली एक बार फिर हाई-स्पीड एक्शन में लौटती है। इस फिल्म में आपको कार रेसिंग स्टंट्स और भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। यह फिल्म अभी भारत के किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं है।

Fast X की रफ्तार से लेकर 'Avatar' के शानदार विजुअल्स तक, इन हॉलीवुड हिट्स ने OTT पर मचाया धमाल
2/6

Mission Impossible Dead Reckoning

यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो चुकी है,19 अगस्त को लेकिन अभी तक नेटफ्लिक्स। इस फिल्म में इथन हंट एक बार फिर मिशन इम्पॉसिबल पूरा करने निकलते हैं, जहां उन्हें एआई रोबोट से भी लड़ना पड़ता है।

Jurassic World Rebirth - Photo Gallery
3/6

Jurassic World Rebirth

यह फिल्म 5 अगस्त 2025 कोअमेजन प्राइम वीडियोपर रिलीज हो चुकी है। इस कहानी में फिर से डायनासोर की दुनिया को जिंदा किया जाता है। इसे आप अपने माता-पिता या दोस्तों के साथ देख सकते हैं।

John Wick Chapter 4 - Photo Gallery
4/6

John Wick: Chapter 4

जॉन विक चैप्टर -4अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन इसके पिछले भाग बेहद मज़ेदार और एक्शन से भरपूर रहे हैं। इस फिल्म में जॉन विक मुख्य भूमिका में हैं, जो अपनी आजादी के लिए लड़ते हैं।

The Batman 2 - Photo Gallery
5/6

The Batman 2

यह एक डार्क और थ्रिलर कहानी है। इसे आप नेटफ्लिक्स या
बुकमाईशो स्ट्रीम पर बुक करके देख सकते हैं। यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी और देखने में काफी मजा आता है।

Disclaimer - Photo Gallery
6/6

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Fast X की रफ्तार से लेकर ‘Avatar’ के शानदार विजुअल्स तक, इन हॉलीवुड हिट्स ने OTT पर मचाया धमाल - Photo Gallery

Fast X की रफ्तार से लेकर ‘Avatar’ के शानदार विजुअल्स तक, इन हॉलीवुड हिट्स ने OTT पर मचाया धमाल - Photo Gallery

