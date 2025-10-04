बिहार में कब हुआ था पहला विधानसभा चुनाव? 2025 के इलेक्शन से पहले जान लें ये 10 बड़ी बातें

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. चुनाव आयोग के अधिकारी बिहार पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने तैयारियों की समीक्षा के साथ-साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की और उनके सुझाव मांगे. ऐसे में बिहार चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले राज्य की राजनीति से जुड़ीं ये 10 जरूरी बातें जान लें.