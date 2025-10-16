धनतेरस कब है, 20 या 21 किस दिन मनाई जाएगी दिवाली, क्यों सजाते हैं रंगोली? यहां जानें त्योहार से जुड़े 15 सवालों के जवाब

दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान गणेश की पूजा क्यों होती है?

पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी,भगवान विष्णु से बातें कर रही थी और देवी ने बातों में कहां मैं धन, समृद्धि, सौभाग्य, ऐश्वर्य की देवी हूं, तो इसलिए मेरी पूजा सबसे पहले होनी चाहिए. विष्णु जी ने देवी के बातों में अभिमान को भाप लिया और उन्होंने कहा कि जी देवी आप सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन मातृत्व के बिना एक स्त्री का नारीत्व अधूरा होता है. इसे सुनने के बाद मां लक्ष्मी बहुत निराश हो गई और अपने नारीत्व को पूरा करने के लिए देवी पार्वती के पास जा पहुंचीं. मां पार्वती के 2 पुत्र थे, इसलिए उन्होंने पार्वती से एक पुत्र गोद देने की मांग की. मां पार्वती ने देवी लक्ष्मी के दर्द समझा और श्री गणेश उन्हें सौंप दिया. तब मां लक्ष्मी ने कहा कि उनकी पूजा के बाद श्री गणेश जी की पूजा की जायेगी और ऐसे करने से घर में सुख-समृद्धि का वास होगा. इसी वजह से दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के साथ श्री गणेश की पूजा की जाती है.