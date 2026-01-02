Avoiding Sugar: 14 दिन तक चीनी न खाने से क्या होता है, क्या ये फायदेमंद होता है या फिर..!

Avoiding Sugar For 14 Days: अतिरिक्त चीनी हमारे शरीर पर धीरे-धीरे असर डालती है. ये 14 दिन तक न खाने से भूख, तलब, इंसुलिन और लिवर की चर्बी को प्रभावित करती है. शुरू में सिरदर्द, थकान या चिड़चिड़ापन हो सकता है, लेकिन धीरे-धीरे ऊर्जा स्थिर होती है, भूख सही समय पर लगती है और मेटाबॉलिज्म सुधरता है.