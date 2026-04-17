कोहली के ‘लाइक’ ने बढ़ाई धड़कनें! कौन है ये जर्मन ब्यूटी? इंटरनेट पर मचा बवाल
Virat Kohli Liked German Influencer Photo: भारतीय क्रिकेटर IPL 2026 के साथ-साथ अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी के कारण एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल, हाल ही में विराट ने जर्मन इंफ्लुएंसर लिजलाज की एक पोस्ट लाइक कर दी. जिसके बाद लोगों ने इस लाइक को देखते ही मीम्स की बाढ़ ला दी. बता दें कि लिजलाज एक व्लॉगर के साथ सिंगर भी है. उनकी फैन फॉलोइंग खआी ज्यादा है. वेस्टर्न हो या इंडियन वह हर आउटफिट में कमाल लगती हैं.
लिजलाज का इंडियन लुक
लिजलाज इस इंडियन लुक में काफी खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने कांजीवरम सिल्क साड़ी पहनी हुई है. उन्होंने अपने लुक को फुल इंडियन टच दिया है. हाथों में चूड़ियां और माथे पर बिंदी उनपर काफी कमाल लग रही हैं.
सिंगर का कूल लुक
लिजलास का ये लुक काफी कूल लग रहा है. हैंकरचीफ टॉप के साथ डेनिम शॉर्ट्स एक खूबसूरत फैशन टच दे रहे हैं. स्टोन का ड्रॉप पैंडेंट उनके लुक को और भी ज्यादा एलिगेंट बना रहा है. मिनिमलिस्टिक सटल मेकअप उनके लुक को पूरा कर रहा है.
बॉडी फिटेड ड्रेस
डीप रेड कलर की इस खूबसूरत बॉडी फिटेड ड्रेस में लिजलाज बला की खूबसूरत लग रही हैं. यह नॉर्मल पार्टी में जाने के लिए एकदम परफेक्ट लुक है. नेचुरल मोनोक्रोमेटिक मेकअप और खुले बाल उनके लुक को परफेक्ट बन रहे हैं.
स्टनिंग और ग्लैमरस लुक
लिजलाज स्काई ब्लू कलर की बॉडी फिटेड बैकलेस ड्रेस में काफी स्टनिंग लग रही हैं. ड्रेस में काउल नेकलाइन उन पर काफी सूट कर रही है. लिज ने ग्लोइंग मेकअप के साथ मैट लिपस्टिक अप्लाई की है. हेयरस्टाइल भी काफी सिंपल लग रहा है.
शॉर्ट ड्रेस में काफी खूबसूरत लगती हैं लिजलाज
लिजलाज ने प्रिंटेड बॉडी फिटेड शॉर्ट ड्रेस कैरी की है. उन्होंने अपने इस लुक को फंकी ज्वेलरी के साथ कंप्लीट किया है. मिनिमलिस्टिक ब्लश मेकअप उनपर काफी खूबसूरत लग रहा है.
बनारसी साड़ी में लिजलाज का लुक
बनारसी साड़ी में लिजलाज की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं. उन्होंने बेहद खूबसूरती के साथ साड़ी को कैरी किया है. गोल्डन नेकलेस, पोल्की झुमके और माथे पर बिंदी उनके लुक को काफी सुंदर बना रही है.