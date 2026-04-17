कोहली के ‘लाइक’ ने बढ़ाई धड़कनें! कौन है ये जर्मन ब्यूटी? इंटरनेट पर मचा बवाल

Virat Kohli Liked German Influencer Photo: भारतीय क्रिकेटर IPL 2026 के साथ-साथ अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी के कारण एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. दरअसल, हाल ही में विराट ने जर्मन इंफ्लुएंसर लिजलाज की एक पोस्ट लाइक कर दी. जिसके बाद लोगों ने इस लाइक को देखते ही मीम्स की बाढ़ ला दी. बता दें कि लिजलाज एक व्लॉगर के साथ सिंगर भी है. उनकी फैन फॉलोइंग खआी ज्यादा है. वेस्टर्न हो या इंडियन वह हर आउटफिट में कमाल लगती हैं.