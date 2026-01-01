  • Home>
Hyundai–Kia को झटका! VinFast की इलेक्ट्रिक SUVs ने EV रेस में मारी एंट्री

विनफ़ास्ट इंडियन कार मार्केट की सबसे नई कंपनियों में से एक है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस करती है. इस वियतनामी ब्रांड ने फेस्टिव सीज़न से ठीक पहले VF6 और VF7 SUV लॉन्च करके भारत में अपनी यात्रा शुरू की.


By: Anshika thakur | Published: January 1, 2026 1:16:48 PM IST

VinFast’s Rapid Rise in India

भारतीय EV मार्केट में नई कंपनी VinFast ने VF6 और VF7 SUV लॉन्च की हैं और इसका लक्ष्य दिसंबर 2025 तक भारत में टॉप पाँच इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनियों में से एक बनना है.

Stronger Sales Numbers in December

दिसंबर 2025 में विनफ़ास्ट ने 321 रजिस्ट्रेशन दर्ज किए, जो उसी समय में हुंडई की 238 और किआ की 272 EV बिक्री से ज़्यादा थे.

Ranking in EV Sales

इन आंकड़ों की वजह से विनफ़ास्ट ने उस महीने भारत में कुल EV बिक्री में चौथा स्थान हासिल किया, जो हुंडई और किआ से आगे, लेकिन टाटा मोटर्स, MG और महिंद्रा से पीछे था.

Competitive Pricing

VF6 और VF7 भारत में लगभग ₹16.49 लाख से ₹25.49 लाख (एक्स-शोरूम) की कॉम्पिटिटिव प्राइस रेंज में पेश की जाती हैं जो खरीदारों को आकर्षित करने में मदद करती है.

Market Context

दिसंबर में, टाटा मोटर्स ने 5,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन के साथ EV मार्केट में लीड किया उसके बाद MG ने लगभग 3,000 और महिंद्रा ने लगभग 2,600 रजिस्ट्रेशन किए.

Local Expansion Strategy

विनफ़ास्ट भारत में एक विस्तार रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें अपने पोर्टफोलियो का विस्तार करना और संभावित रूप से लिमोसिन ग्रीन SUV जैसे अतिरिक्त मॉडल लॉन्च करना शामिल है.

Future Growth Plans

SUV के अलावा, विनफ़ास्ट की योजना दूसरे सेगमेंट (जैसे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स) में भी विस्तार करने और भारत में अपना चार्जिंग और EV इकोसिस्टम बनाने की है जिसका मकसद अपना मार्केट शेयर और बढ़ाना है.

Tags:
Electric SUVselectric vehiclesEV Market IndiaVinFastVinFast IndiaVinFast VF6
