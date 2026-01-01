Hyundai–Kia को झटका! VinFast की इलेक्ट्रिक SUVs ने EV रेस में मारी एंट्री

विनफ़ास्ट इंडियन कार मार्केट की सबसे नई कंपनियों में से एक है जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर फोकस करती है. इस वियतनामी ब्रांड ने फेस्टिव सीज़न से ठीक पहले VF6 और VF7 SUV लॉन्च करके भारत में अपनी यात्रा शुरू की.