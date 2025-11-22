Vinayak Chaturthi 2025: कब मनाई जाएगी विनायक चतुर्थी? जानें कैसे करें भगवान गणेश को प्रसन्न

विनायक चतुर्थी

विनायक चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा के दौरान ‘ॐ गं गणपतये नमः’ जैसे मंत्रों का जाप करें. ऐसा करने से आपके ऊपर हमेशा भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है. इस दिन आप गणेश चालीसा व गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं. ऐसा करना आपके लिए बहुत फलदायी होता है.