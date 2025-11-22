  • Home>
  • Vinayak Chaturthi 2025: कब मनाई जाएगी विनायक चतुर्थी? जानें कैसे करें भगवान गणेश को प्रसन्न

Vinayak Chaturthi 2025: कब मनाई जाएगी विनायक चतुर्थी? जानें कैसे करें भगवान गणेश को प्रसन्न

Vinayak Chaturthi 2025: मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 नवंबर को है. जिसे विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश के विनायक रूप की विधि-विधान के साथ पूजा की जाती है. 


By: Shivi Bajpai | Last Updated: November 22, 2025 12:54:54 PM IST

ganesha ji - Photo Gallery
1/8

मार्गशीर्ष मास

मार्गशीर्ष मास की विनायक चतुर्थी को कृच्छ्र चतुर्थी भी कहा जाता है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन गणेश जी के निमित व्रत करने से सफलता व सिद्धि की प्राप्ति होती है.

ganesha - Photo Gallery
2/8

मार्गशीर्ष मास के उपाय

मार्गशीर्ष मास में इस साल 24 नवंबर को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये दिन भगवान गणेश को समर्पित है.

ganesha dev - Photo Gallery
3/8

मार्गशीर्ष माह

मार्गशीर्ष माह में 24 नवंबर को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा. अगर आप इस दिन भगवान गणेश को प्रसन्न कर उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो आपको कुछ उपाय जरूर अपनाने चाहिए.

modak - Photo Gallery
4/8

भगवान गणेश

मोदक और लड्डू भगवान गणेश को बहुत प्रिय है. इसलिए विनायक चतुर्थी पर इसका भोग जरूर लगाना चाहिए.

ganesha dev ji - Photo Gallery
5/8

भोग

इसके अलावा आप भगवान गणेश को पान, सुपारी, फल, फूल और इलायची भी अर्पित कर सकते हैं.

ganapati bappa - Photo Gallery
6/8

गणेश जी

गणेश जी को लाल रंग के फूल जैसे गुड़हल विशेष रूप से प्रिय हैं. विनायक चतुर्थी पर बप्पा की आराधना करने के लिए आप ये फूल अर्पित कर सकते हैं.

ganapati bappa morya - Photo Gallery
7/8

विनायक चतुर्थी

विनायक चतुर्थी के दिन गणेश जी की पूजा में उन्हें दूर्वा (दूब) अर्पित करनी चाहिए. इसके साथ ही आप उन्हें केसरिया चंदन, सिंदूर और चावल (अक्षत) भी अर्पित कर सकते हैं.

gannu ji - Photo Gallery
8/8

विनायक चतुर्थी

विनायक चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा के दौरान ‘ॐ गं गणपतये नमः’ जैसे मंत्रों का जाप करें. ऐसा करने से आपके ऊपर हमेशा भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है. इस दिन आप गणेश चालीसा व गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं. ऐसा करना आपके लिए बहुत फलदायी होता है.

