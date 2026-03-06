Rashmika Mandanna wedding: शादी से रिसेप्शन तक धोती में दिखे विजय देवरकोंडा, रश्मिका की टेंपल जूलरी ने खींचा ध्यान, दिखी साउथ की झलक

Rashmika Mandanna wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी में दक्षिण भारतीय संस्कृति साफ नजर आई. विजय ने पारंपरिक वेष्टि और अंगवस्त्रम पहना, जबकि रश्मिका ने कोडावा स्टाइल साड़ी और भारी टेंपल ज्वैलरी से दुल्हन का रॉयल लुक अपनाया. शादी से लेकर रिसेप्शन तक दोनों के लुक में परंपरा और शाही अंदाज़ का खास मेल देखने को मिला.