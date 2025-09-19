Vastu Shashtra: घर की उत्तर दिशा में रखें ये 5 चीजें, आप पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा - Photo Gallery
  • Home>
  • Gallery»
  • Vastu Shashtra: घर की उत्तर दिशा में रखें ये 5 चीजें, आप पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा

Vastu Shashtra: घर की उत्तर दिशा में रखें ये 5 चीजें, आप पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा

Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर पर उत्तर दिशा में कुछ चीजों को रखने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और आपको आर्थिक नुकसान से भी आप बच सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि कौन-सी वो चीजें हैं जिन्हें आपको घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए.

By: Shivi Bajpai Last Updated: September 19, 2025 09:00:57 IST
Follow us on
Google News
home - Photo Gallery
1/6

वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में क्या रखना शुभ होता है?

वास्तु शास्त्र में हर दिशा का अपना अलग महत्व है. मान्यताओं के अनुसार अगर आपके घर पर वास्तु का पालन करने से सकारात्मक बदलाव आते हैं. वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा में कुछ चीजें रखने से आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.

kubera - Photo Gallery
2/6

भगवान कुबेर की तस्वीर

घर पर उत्तर दिशा में धन-संपत्ति के देवता कुबेर की प्रतिमा को स्थापित करने से आपके घर से आर्थिक तंगी की समस्या दूर हो जाती है.

tulsi ka pauda - Photo Gallery
3/6

तुलसी का पौधा

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर दिशा में आप मनी प्लांट या तुलसी का पौधा जरूर लगाएं. ऐसा करने से आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.

foundation - Photo Gallery
4/6

फांउटेन को रखें

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर दिशा में आप फांउटेन, एक्वेरियम, धातु से बना या क्रिस्टल का कछुआ रखना चाहिए. ऐसा करने से घर पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है.

waterfall - Photo Gallery
5/6

झरने की तस्वीर

वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर दिशा में झरने की तस्वीर लगाना शुभ होता है. मान्यता है कि इस दिशा में जल तत्व से जुड़ी वस्तुएं रखने से घर में पॉजिविटी बनी रहती है.

tizori - Photo Gallery
6/6

तिजोरी

वास्तु के अनुसार, घर की उत्तर दिशा में तिजोरी रखना शुभ होता है. कहते हैं कि इस दिशा में तिजोरी रखने से आर्थिक स्थिरता बनी रहे.

Tags:
aarthik nuksaanBhagwan kuberadirectionsMaa Laxminorthnorth directiontulsivastu shashtraVastu Tips
Vastu Shashtra: घर की उत्तर दिशा में रखें ये 5 चीजें, आप पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Vastu Shashtra: घर की उत्तर दिशा में रखें ये 5 चीजें, आप पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Vastu Shashtra: घर की उत्तर दिशा में रखें ये 5 चीजें, आप पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा - Photo Gallery
Vastu Shashtra: घर की उत्तर दिशा में रखें ये 5 चीजें, आप पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा - Photo Gallery
Vastu Shashtra: घर की उत्तर दिशा में रखें ये 5 चीजें, आप पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा - Photo Gallery
Vastu Shashtra: घर की उत्तर दिशा में रखें ये 5 चीजें, आप पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा - Photo Gallery