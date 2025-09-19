Vastu Shashtra: घर की उत्तर दिशा में रखें ये 5 चीजें, आप पर होगी मां लक्ष्मी की कृपा
Vastu Tips: वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर पर उत्तर दिशा में कुछ चीजों को रखने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और आपको आर्थिक नुकसान से भी आप बच सकते हैं. तो आइए जानते हैं कि कौन-सी वो चीजें हैं जिन्हें आपको घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए.
वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में क्या रखना शुभ होता है?
वास्तु शास्त्र में हर दिशा का अपना अलग महत्व है. मान्यताओं के अनुसार अगर आपके घर पर वास्तु का पालन करने से सकारात्मक बदलाव आते हैं. वास्तु के अनुसार घर की उत्तर दिशा में कुछ चीजें रखने से आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.
भगवान कुबेर की तस्वीर
घर पर उत्तर दिशा में धन-संपत्ति के देवता कुबेर की प्रतिमा को स्थापित करने से आपके घर से आर्थिक तंगी की समस्या दूर हो जाती है.
तुलसी का पौधा
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर दिशा में आप मनी प्लांट या तुलसी का पौधा जरूर लगाएं. ऐसा करने से आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है.
फांउटेन को रखें
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की उत्तर दिशा में आप फांउटेन, एक्वेरियम, धातु से बना या क्रिस्टल का कछुआ रखना चाहिए. ऐसा करने से घर पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है.
झरने की तस्वीर
वास्तु शास्त्र के अनुसार, उत्तर दिशा में झरने की तस्वीर लगाना शुभ होता है. मान्यता है कि इस दिशा में जल तत्व से जुड़ी वस्तुएं रखने से घर में पॉजिविटी बनी रहती है.
तिजोरी
वास्तु के अनुसार, घर की उत्तर दिशा में तिजोरी रखना शुभ होता है. कहते हैं कि इस दिशा में तिजोरी रखने से आर्थिक स्थिरता बनी रहे.