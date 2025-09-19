क्यों हर बात पर Urvashi Rautela को बनाया जाता है निशाना? जानकर आप भी रह जाएंगे दंग!

प्राइवेसी पर सवाल

इस विवाद ने प्राइवेसी और सोशल मीडिया की सीमाओं पर बड़ा सवाल खड़ा किया. कई लोगों ने कहा कि चाहे वह सेलेब्रिटी हों या आम इंसान, निजी पलों का सम्मान होना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ़, फैंस और मीडिया लगातार इस तरह की खबरों को वायरल करते रहते हैं. उर्वशी का मामला को देखकर कहां जा सकता है की टेक्नोलॉजी और सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स के दौर में निजता की सुरक्षा कितनी मुश्किल हो गई है.