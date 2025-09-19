क्यों हर बात पर Urvashi Rautela को बनाया जाता है निशाना? जानकर आप भी रह जाएंगे दंग!
उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की ग्लैमरस और टैलेंटेड एक्ट्रेस मानी जाती हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग देश-विदेश में है. लेकिन जितना लोग उनकी खूबसूरती और एक्टिंग की तारीफ करते हैं, उतना ही वो कई बार विवादों में भी रही हैं.उर्वशी का करियर भी कुछ ऐसे विवादों से गुज़रा है, जिसने उन्हें अचानक सुर्खियों में ला दिया.
लीकेड बाथरूम वीडियो विवाद
एक छोटा वीडियो सामने आया जिसे लेकर दावा किया गया कि वह उर्वशी का निजी बाथरूम वीडियो है. वीडियो तेजी से वायरल हुआ और लोगों ने उनकी प्राइवेसी पर सवाल उठाए.
1xBet बेटिंग ऐप केस में नाम
उर्वशी का नाम हाल ही में 1xBet ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस से जुड़ा. ED ने उन्हें समन भेजा और यह जानना चाहा कि क्या उन्होंने इस ऐप को प्रमोट किया और क्या इसमें आर्थिक लेनदेन हुए. चूंकि भारत में बेटिंग अवैध मानी जाती है, इसलिए इस केस ने बड़ा मोड़ लिया
ED की पूछताछ का नोटिस
ED ने उर्वशी को पूछताछ के लिए बुलाया, ताकि पैसे के लेनदेन और ऐप प्रमोशन पर सवाल पूछे जा सकें. ऐसे नोटिस किसी भी सेलेब की इमेज पर भारी असर डालते हैं. खबरें आईं कि वो तुरंत पेश नहीं हुईं, जिससे लोगों के मन में कई तरह की शंकाएँ पैदा हुईं.
मिमी चक्रवर्ती के साथ जुड़ाव
उर्वशी का नाम केवल अकेले नहीं आया, बल्कि बंगाली एक्ट्रेस और सांसद मिमी चक्रवर्ती का नाम भी इसी केस में सामने आया. दोनों को ED द्वारा समन भेजा गया. इससे विवाद और गहराता गया क्योंकि दो बड़े नाम एक ही जांच में शामिल हो गए.
सोशल मीडिया का दबाव
हर विवाद के बाद उर्वशी को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. बाथरूम वीडियो के समय भी कई मीम्स बने और बेटिंग ऐप केस के दौरान भी लोगों ने सवाल उठाए. यह दिखाता है कि डिजिटल युग में किसी भी सेलेब्रिटी को अपने हर कदम का हिसाब देना पड़ता है.
PR स्टंट की चर्चा
कई लोगों ने यह भी कहा कि बाथरूम वीडियो असल में एक PR स्टंट था, ताकि फिल्म घुसपैठिया को प्रमोट किया जा सके.
प्राइवेसी पर सवाल
इस विवाद ने प्राइवेसी और सोशल मीडिया की सीमाओं पर बड़ा सवाल खड़ा किया. कई लोगों ने कहा कि चाहे वह सेलेब्रिटी हों या आम इंसान, निजी पलों का सम्मान होना चाहिए. वहीं दूसरी तरफ़, फैंस और मीडिया लगातार इस तरह की खबरों को वायरल करते रहते हैं. उर्वशी का मामला को देखकर कहां जा सकता है की टेक्नोलॉजी और सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स के दौर में निजता की सुरक्षा कितनी मुश्किल हो गई है.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.