Movies Release October: त्योहारी सीजन में सिनेमाघरों में लगेगा सितारों का मेला, ‘वृषभ’ और ‘जाह्नवी कपूर’ से सजी है अक्टूबर की लिस्ट

अक्टूबर मूवीज रिलीज

New Movies Release in October 2025: सिनेमा प्रेमियों के लिए अक्टूबर 2025 एक सुपरहिट महीना साबित होने वाला है. इस महीने दर्शकों को रोमांस, एक्शन, थ्रिल और ड्रामा से भरपूर फिल्में देखने को मिलेंगी, वो भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री- दोनों से! तो चलिए जानते हैं, कौन-कौन सी फिल्में इस महीने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाने आ रही हैं- और किस तारीख को कौन सी कहानी दर्शकों को सिनेमाघरों की ओर खींचेगी!