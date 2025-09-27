Movies Release October: त्योहारी सीजन में सिनेमाघरों में लगेगा सितारों का मेला, ‘वृषभ’ और ‘जाह्नवी कपूर’ से सजी है अक्टूबर की लिस्ट
Upcoming Movies in October 2025: अक्टूबर 2025 में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिलेगी. अलग-अलग जॉनर की कई फिल्में लोगों को एंटरटेन करेंगे और ये महीना सिनेमा प्रेमियों के लिए खास होने वाला हैं. आप किस फिल्म को सबसे ज्यादा देखने के लिए एक्साइटेड हैं, आइए जानते हैं फिल्मों के नाम तारीख के साथ.
अक्टूबर मूवीज रिलीज
New Movies Release in October 2025: सिनेमा प्रेमियों के लिए अक्टूबर 2025 एक सुपरहिट महीना साबित होने वाला है. इस महीने दर्शकों को रोमांस, एक्शन, थ्रिल और ड्रामा से भरपूर फिल्में देखने को मिलेंगी, वो भी बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री- दोनों से! तो चलिए जानते हैं, कौन-कौन सी फिल्में इस महीने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाने आ रही हैं- और किस तारीख को कौन सी कहानी दर्शकों को सिनेमाघरों की ओर खींचेगी!
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी फिल्म में जाह्नवी कपूर एक पारंपरिक लेकिन मजबूत किरदार में नजर आएंगी. फिल्म की कहानी मॉडर्न और ट्रेडिशनल वैल्यूज के टकराव पर आधारित बताई जा रही है. फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी.
कांतारा: चैप्टर 1
ऋषभ शेट्टी की बहुचर्चित फिल्म कांतारा अब एक नए अध्याय के साथ लौट रही है. चैप्टर 1 रहस्य, एक्शन और लोककथाओं का रोमांचक मिश्रण होगा. फिल्म रिलीज की बात करें तो ये 2 अक्टूबर 2025 को होगी
इडली कढ़ाई (Idly Kadai)
साउथ के सुपरस्टार धनुष एक बार फिर धमाकेदार वापसी कर रहे हैं अपनी नई फिल्म इडली कढ़ाई के साथ. तमिल मसाला फ्लेवर और एक्शन का तड़का इस फिल्म को खास बनाता है. ये फिल्म 1 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी.
वृषभ
दो पीढ़ियों की कहानी लेकर आ रही है वृषभ, जिसमें मोहनलाल एक पिता की भूमिका निभाते नजर आएंगे. शनाया कपूर इस फिल्म से एक बड़ी शुरुआत कर रही हैं. फिल्म 16 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगी.
थामा (Thamma)
थ्रिलर और इमोशन से भरपूर थामा में पहली बार आयुष्मान और रश्मिका की जोड़ी बड़े पर्दे पर नजर आएगी. ये फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में आएगी.
एक दीवाने की दीवानियत
इश्क और जुनून की कहानी है एक दीवाने की दीवानियत, जो रोमांटिक ड्रामा प्रेमियों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होगी. ये फिल्म सिनेमाघरों में 21 अक्टूबर 2025 को दस्तक देगी.