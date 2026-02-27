Holi Holiday 2026: होली पर डबल धमाका, 4 दिन लगातार रहेगी छुट्टी, एडवांस सैलरी से कर्मचारियों की मौज पक्की

Holi Holidays 2026: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए इस बार होली खास रहने वाली है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि सभी कर्मचारियों का वेतन त्योहार से पहले खातों में पहुंच जाए. साथ ही अवकाश, ज्यादा बसों और सेफटी व्यवस्था को लेकर भी बड़े फैसले किए गए हैं.