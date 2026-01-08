44 साल की उम्र में जलवा बिखेरती दिखी अंगूरी भाभी, हॉटनेस देख बेकाबू हुए लोग

Shubhangi Atre Latest Photos: ‘भाभीजी घर पर हैं’ की अंगूरी भाभी के किरदार से घर-घर पहचान बनाने वाली शुभांगी अत्रे अब अपने ग्लैमरस अवतार से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उनका लेटेस्ट स्टाइलिश लुक देखकर फैंस हैरान हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं.