  44 साल की उम्र में जलवा बिखेरती दिखी अंगूरी भाभी, हॉटनेस देख बेकाबू हुए लोग

44 साल की उम्र में जलवा बिखेरती दिखी अंगूरी भाभी, हॉटनेस देख बेकाबू हुए लोग

Shubhangi Atre Latest Photos: ‘भाभीजी घर पर हैं’ की अंगूरी भाभी के किरदार से घर-घर पहचान बनाने वाली शुभांगी अत्रे अब अपने ग्लैमरस अवतार से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. उनका लेटेस्ट स्टाइलिश लुक देखकर फैंस हैरान हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं.


By: sanskritij jaipuria | Published: January 8, 2026 4:28:12 PM IST

shubhangi atre 1 - Photo Gallery
1/6

अंगूरी भाभी से ग्लैम डीवा तक का सफर

‘भाभीजी घर पर हैं’ की सीधी-सादी अंगूरी भाभी के किरदार से पहचान बनाने वाली शुभांगी अत्रे अब अपने बदले हुए ग्लैमरस अंदाज से सबको चौंका रही हैं.

shubhangi atre 2 - Photo Gallery
2/6

व्हाइट शॉर्ट्स और येलो टॉप में स्टाइल स्टेटमेंट

लेटेस्ट तस्वीरों में व्हाइट शॉर्ट्स और ब्राइट येलो ओवरसाइज्ड टॉप का कॉम्बिनेशन उनके लुक को फ्रेश और ट्रेंडी बना रहा है.

shubhangi atre 3 - Photo Gallery
3/6

कटआउट डिजाइन ने बढ़ाया फैशन क्वोशेंट

टॉप में दिया गया कटआउट डिजाइन, अनइवन हेमलाइन और ऑफ-शोल्डर फील उनके आउटफिट को और ज्यादा स्टाइलिश बना रहा है.

shubhangi atre 4 - Photo Gallery
4/6

फिटनेस और कॉन्फिडेंस का शानदार मेल

टोन्ड लेग्स और फिट बॉडी के साथ शुभांगी का कॉन्फिडेंस साफ नजर आता है, जो उनके लुक को और भी दमदार बनाता है.

shubhangi atre 5 - Photo Gallery
5/6

मिनिमल जूलरी और सिंपल मेकअप

इयर कफ, कुछ रिंग्स, सटल मेकअप और सिंपल हेयरस्टाइल के साथ उन्होंने क्लीन और क्लासी लुक को परफेक्टली कैरी किया.

shubhangi atre - Photo Gallery
6/6

सोशल मीडिया पर फैंस हुए फिदा

तस्वीरें सामने आते ही फैंस ने तारीफों की बौछार कर दी और एक बार फिर शुभांगी ने साबित कर दिया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है.

44 साल की उम्र में जलवा बिखेरती दिखी अंगूरी भाभी, हॉटनेस देख बेकाबू हुए लोग - Photo Gallery

