Tv एक्ट्रेस नहीं जानती बेशर्मी की लिमिट, कभी बिकिनी तो कभी न्यूड फोटोज से होती हैं लाइमलाइट!
  Tv एक्ट्रेस नहीं जानती बेशर्मी की लिमिट, कभी बिकिनी तो कभी न्यूड फोटोज से होती हैं लाइमलाइट!

Tv एक्ट्रेस नहीं जानती बेशर्मी की लिमिट, कभी बिकिनी तो कभी न्यूड फोटोज से होती हैं लाइमलाइट!

Nehal Vadoliya Photos Viral: एक टीवी एक्ट्रेस की सुपरबोल्ड और न्यूड फोटोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. यह टीवी एक्ट्रेस अपने शोज या एक्टिंग से तो खास नाम नहीं बना पाई है, लेकिन बिकिनी सेक्सी फोटोज से जरूर तहलका मचा रही है.

By: Prachi Tandon | Published: September 29, 2025 9:14:47 AM IST

Tv एक्ट्रेस नहीं जानती बेशर्मी की लिमिट, कभी बिकिनी तो कभी न्यूड फोटोज से होती हैं लाइमलाइट! - Photo Gallery
1/8

नेहल वडोलिया की सुपर बोल्ड फोटोज वायरल

एजाज खान के रिएलिटी शो हाउस अरेस्ट से पॉपुलैरिटी बटोरने वालीं एक्ट्रेस नेहल वडोलिया इन दिनों खूब सुर्खियों में छाई हुई हैं. उन्होंने बॉलीवुड के नामी डायरेक्टर सुभाष घई पर घिनौनी करतूत करने का आरोप लगाया है. इन्हीं सब के बीच लोगों ने एक्ट्रेस की सोशल मीडिया वाली फोटोज को खंगालना शुरू कर दिया है. नेहल की एक से बढ़कर एक बोल्ड, सेक्सी और न्यूड फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.

Tv एक्ट्रेस नहीं जानती बेशर्मी की लिमिट, कभी बिकिनी तो कभी न्यूड फोटोज से होती हैं लाइमलाइट! - Photo Gallery
2/8

बिकिनी में अपनी अदाएं हैं दिखाती

उल्लू एप की सीरीज गंदी बात और जुली से फेमस हुईं नेहल वडोलिया का इंस्टाग्राम अकाउंट बोल्ड, हॉट और सिजलिंग फोटोज का भंडार लगा है. नेहल अपने फैंस के लिए अक्सर ही बिकिनी लुक में फोटोज और वीडियो शेयर करती हैं.

Tv एक्ट्रेस नहीं जानती बेशर्मी की लिमिट, कभी बिकिनी तो कभी न्यूड फोटोज से होती हैं लाइमलाइट! - Photo Gallery
3/8

बिना ब्लाउज और ब्रा के दिखाया हुस्न

नेहल वडोलिया ने इस फोटोशूट के लिए सभी हदें पार कर दी हैं. एक्ट्रेस ने बिना ब्रा और ब्लाउज के फोटो शेयर की है. इस फोटो में नेहल ने अपने ब्रेस्ट पर टैटू डिजाइन कराया है और उसे बेबाकी से फ्लॉन्ट भी किया है.

Tv एक्ट्रेस नहीं जानती बेशर्मी की लिमिट, कभी बिकिनी तो कभी न्यूड फोटोज से होती हैं लाइमलाइट! - Photo Gallery
4/8

बिकिनी लुक से बटोरती हैं तारीफें

नेहल वडोलिया बहुत ही कम ऐसा होता है कि पूरे कपड़ों में फोटोज शेयर करती हैं. इस फोटो में वह पिंक कलर की बिकिनी पहन गार्डन एरिया में सेक्सी पोज करती नजर आ रही हैं.

Tv एक्ट्रेस नहीं जानती बेशर्मी की लिमिट, कभी बिकिनी तो कभी न्यूड फोटोज से होती हैं लाइमलाइट! - Photo Gallery
5/8

ब्लू बिकिनी में फ्लॉन्ट किया फिगर

नेहल ने इस फोटो में ब्लू और व्हाइट कलर की प्रिंटेड बिकिनी में हुस्न का जादू दिखाने की कोशिश की है. एक्ट्रेस कभी कैमरा के सामने गर्दन पर हाथ रख पोज कर रही हैं, तो कभी शीशे के सहारे खड़ी स्टाइल दिखा रही हैं.

Tv एक्ट्रेस नहीं जानती बेशर्मी की लिमिट, कभी बिकिनी तो कभी न्यूड फोटोज से होती हैं लाइमलाइट! - Photo Gallery
6/8

एक बार फिर हुईं न्यूड

इस फोटो में एक्ट्रेस ने एक बार फिर कोई ब्रा या टॉप नहीं पहना है. उन्होंने बस रस्सियों से बनी ड्रेस कैरी की है और प्राइवेट पार्ट को ढकने के लिए टेप का सहारा लिया है. नेहल वडोलिया की यह फोटोज भी इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं.

Tv एक्ट्रेस नहीं जानती बेशर्मी की लिमिट, कभी बिकिनी तो कभी न्यूड फोटोज से होती हैं लाइमलाइट! - Photo Gallery
7/8

बाथरूम से फोटोज की शेयर

इन फोटोज में स्टाइलिश बिकिनी पहन अपने हुस्न का जलवा बिखेरने की कोशिश कर रही है. ध्यान से देखने पर पता चलता है कि नेहल ने यह फोटोशूट बाथरूम में करवाया है.

Tv एक्ट्रेस नहीं जानती बेशर्मी की लिमिट, कभी बिकिनी तो कभी न्यूड फोटोज से होती हैं लाइमलाइट! - Photo Gallery
8/8

नेहल का वर्कफ्रंट

नेहल वडोलिया के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ने रसीली पड़ोसन, गंदी बात, पलंगतोड़ जैसी कई वेब सीरीज में काम किया है. वह हाल ही में एजाज खान के रिएलिटी शो हाउस अरेस्ट में भी नजर आई थीं.

Tv एक्ट्रेस नहीं जानती बेशर्मी की लिमिट, कभी बिकिनी तो कभी न्यूड फोटोज से होती हैं लाइमलाइट! - Photo Gallery

Tv एक्ट्रेस नहीं जानती बेशर्मी की लिमिट, कभी बिकिनी तो कभी न्यूड फोटोज से होती हैं लाइमलाइट! - Photo Gallery
Tv एक्ट्रेस नहीं जानती बेशर्मी की लिमिट, कभी बिकिनी तो कभी न्यूड फोटोज से होती हैं लाइमलाइट! - Photo Gallery
Tv एक्ट्रेस नहीं जानती बेशर्मी की लिमिट, कभी बिकिनी तो कभी न्यूड फोटोज से होती हैं लाइमलाइट! - Photo Gallery
Tv एक्ट्रेस नहीं जानती बेशर्मी की लिमिट, कभी बिकिनी तो कभी न्यूड फोटोज से होती हैं लाइमलाइट! - Photo Gallery