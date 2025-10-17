क्या आपको भी फैटी लिवर की समस्या है? तो आज ही शुरू करें यह जादुई ड्रिंक!
आजकल बदलती जीवनशैली, जंक फूड और कम शारीरिक गतिविधियों के कारण लोगों में फैटी लिवर की समस्या तेजी से बढ़ रही है. आइए जानते हैं ऐसे 7 खाद्य पदार्थ जो आपके लिवर की चर्बी को पानी की तरह बहा सकते हैं.
ब्लैक कॉफी
ब्लैक कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट लिवर की कोशिकाओं को क्षति से बचाते हैं और उसमें जमी चर्बी को कम करने में मदद करते हैं.
हरे पत्तेदार सब्जियाँ
पालक, मेथी, चुकंदर के पत्ते जैसी हरी सब्जियाँ फाइबर और क्लोरोफिल से भरपूर होती हैं, जो लिवर में जमा वसा को पचाने में मदद करती हैं.
दालें और सोया प्रोटीन
दालें, चना, राजमा और सोया जैसे खाद्य पदार्थ प्रोटीन व फाइबर से भरपूर होते हैं. ये लिवर में जमी चर्बी को घटाने और नई कोशिकाओं के निर्माण में मदद करते हैं.
ओलिव ऑयल और हेल्दी फैट्स
ओलिव ऑयल में पाए जाने वाले मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स लिवर में जमा खराब वसा को कम करते हैं.
ब्रोकली और गोभी
ब्रोकली, फूलगोभी, पत्तागोभी जैसी क्रुसिफेरस सब्जियाँ लिवर को डिटॉक्स करने वाले एंजाइम्स को सक्रिय करती हैं. इन सब्जियों में मौजूद सल्फर यौगिक लिवर में सूजन कम करते हैं और चर्बी को पिघलाने में मदद करते हैं.
मेवे
बादाम, अखरोट और पिस्ता जैसे मेवों में हेल्दी फैट्स, विटामिन E और प्रोटीन होते हैं जो लिवर को अंदर से ठीक करने का काम करते हैं.
एंटीऑक्सीडेंट युक्त फल
अंगूर, ब्लूबेरी, सेब और क्रैनबेरी जैसे फल एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं जो लिवर की सफाई में मदद करते हैं. इन फलों में मौजूद पॉलीफेनॉल्स लिवर की सूजन को कम करते हैं और वसा के जमाव को रोकते हैं.
