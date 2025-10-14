ब्लड शुगर को बढ़ाए बिना मनाएं मीठी दिवाली, खाएं ये सेहतमंद मिठाइयां

दिवाली का त्योहार जहां पर मिठाइयों, पकवानों के साथ-साथ अपनों से भी लोग मिलते है, लेकिन कई बार त्योहारों कि खुशी में इतना खो जाते है कि पता हि नहीं चलता कि कितना मिठा खा लिया है और उसके बाद चिंता होने लग जाती है, तो चलिए इस बार ये चिंता छोड़िए और ये आसान टिप्स को अपनाइए और इस दिवाली सेहत के साथ मिठास का मजा भी लीजिए.