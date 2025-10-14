  • Home>
ब्लड शुगर को बढ़ाए बिना मनाएं मीठी दिवाली, खाएं ये सेहतमंद मिठाइयां

दिवाली का त्योहार जहां पर मिठाइयों, पकवानों के साथ-साथ अपनों से भी लोग मिलते है, लेकिन कई बार त्योहारों कि खुशी में इतना खो जाते है कि पता हि नहीं चलता कि कितना मिठा खा लिया है और उसके बाद चिंता होने लग जाती है, तो चलिए इस बार ये चिंता छोड़िए और ये आसान टिप्स को अपनाइए और इस दिवाली सेहत के साथ मिठास का मजा भी लीजिए.

By: Komal Singh | Published: October 14, 2025 6:32:45 AM IST

मीठे की जगह हेल्दी स्वीटनर अपनाएं

शुगर की जगह स्टेविया, खजूर शुगर या गुड़ जैसे नैचुरल विकल्प इस्तेमाल करें. इससे मिठाई का स्वाद भी मिलेगा और ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगा.

ड्राई फ्रूट्स से बने स्नैक्स ट्राई करें

बेसन या मैदे के पकवान छोड़ें और बादाम, अखरोट, खजूर से बनी एनर्जी बॉल्स खाएं. यह हेल्दी फैट और फाइबर से भरपूर होते हैं.

खाली पेट मिठाई न खाएं

मिठाई खाने से पहले थोड़ा सलाद या प्रोटीन लें. इससे शुगर अचानक नहीं बढ़ेगी और शरीर उसे धीरे-धीरे अवशोषित करेगा.

वॉक न छोड़ें

पूजा या खाने के बाद 15-20 मिनट जरूर टहलें. इससे कैलोरी बर्न होती है और ब्लड शुगर लेवल संतुलित रहता है.

हाइड्रेशन बनाए रखें

दिनभर पानी पीते रहें. पानी शुगर लेवल को स्थिर रखता है, टॉक्सिन निकालता है और शरीर में ऊर्जा बनाए रखता है.

प्लेट पर संतुलन रखें

थाली में कार्ब्स, प्रोटीन, फाइबर और थोड़ी मिठास का संतुलन बनाएं. अधिक मात्रा में मीठा या तला हुआ खाना एक साथ न खाएं.

तले-भुने खाने से बचें

समोसा, कचौरी, पूड़ी जैसी चीजों की जगह बेक या एयर-फ्राइड स्नैक्स लें. इससे तेल कम होगा और वजन भी नहीं बढ़ेगा.

घर की बनी मिठाई चुनें

बाजार की मिठाई में प्रिजर्वेटिव और अतिरिक्त शुगर होती है. घर पर ओट्स, नारियल या सूखे मेवे से हेल्दी मिष्ठान बनाएं.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है.

