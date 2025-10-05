KarwaChauth2025: पति के लिए सजें सबसे खास! करवा चौथ पर ट्राई करें ये ट्रेंडिंग बंगल्स डिजाइन्स - Photo Gallery
करवाचौध आने वाली है, इस दिन हर महिला खुद के लिए और अपने पती की नजरों में सुंदर दिखना चाहती है ये एक ऐसा दिन होती जहां पर हर सुहागन महिला अपने पती के लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और उन्हीं के रंग में रंगना चाहती है इसलिए जो भी महिला अपने पती के लिए व्रत रखती है और रात के समय सिंगार करती है साड़ी पहनती है सुंदर तरीके से तैयार होती है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है हम साड़ी तो पहन लेते है लेकिन उनके पास हाथ में चूड़ियां का कौन सा डिजाईन खरीदे समझ नहीं आता तो इसी के साथ हम जानते है आखिर करवा चौध के दिन कौन सी साड़ी पर किस रंग कि चूड़ियां सूट करेंगी

By: Komal Singh | Published: October 5, 2025 9:06:55 AM IST

लाल और सुनहरी चूड़ियां

करवा चौथ पर लाल और सुनहरी चूड़ियों का कॉम्बिनेशन सबसे खूबसूरत लगता है. यह न सिर्फ साड़ी बल्कि सूट के साथ भी रॉयल लुक देता है साथ ही आपके हाथों को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है.

कुंदन वर्क वाली चूड़ियां

कुंदन वर्क चूड़ियां हर महिला के लुक में ग्रेस जोड़ती हैं. करवा चौथ जैसे त्यौहार पर ये आपके एथनिक पहनावे को रिच और एलिगेंट बनाती हैं, खासकर अगर आप बनारसी साड़ी या हैवी सूट पहन रही हों.

मिरर वर्क बैंगल्स

अगर आप थोड़ा मॉडर्न टच चाहती हैं तो मिरर वर्क वाली चूड़ियां बेस्ट हैं. ये किसी भी आउटफिट के साथ शाइन जोड़ती हैं और रोशनी में खूबसूरती से चमकती हैं, जिससे आपका करवा चौथ लुक और ग्लैमरस दिखे.

स्टोन स्टडेड गोल्ड बैंगल्स

गोल्ड बेस वाली स्टोन स्टडेड चूड़ियां करवा चौथ पर सबसे क्लासी चॉइस हैं. यह साड़ी और सूट दोनों के साथ मैच करती हैं और हाथों में रॉयल, ट्रेडिशनल और ग्रेसफुल अपील देती हैं.

ग्लास चूड़ियां विथ मेटल कड़ा

ग्लास चूड़ियों का कॉम्बिनेशन मेटल कड़े के साथ बेहद स्टाइलिश लगता है. ये साड़ी और सूट दोनों के साथ मैच होती हैं और हर मूवमेंट पर हल्की सी झंकार देती हैं, जो फेस्टिव फील बढ़ाती है.

सिल्वर ऑक्सिडाइज्ड चूड़ियां

अगर आप भी संस्कारी के साथ स्टाइलश बनना चाहते हैं, तो सिल्वर ऑक्सिडाइज्ड चूड़ियां परफेक्ट हैं. ये सूट लुक के साथ ज्यादा एलिगेंट लगती हैं और साड़ी के साथ इंडो-वेस्टर्न टच भी देती हैं.

मल्टीकलर बैंगल सेट

रंग-बिरंगी चूड़ियां हर महिला की पसंद होती हैं. करवा चौथ पर इन्हें मैचिंग ज्वेलरी के साथ पहनने से पूरा लुक ब्राइट और जिंदादिल नजर आता है, जो फेस्टिव स्पिरिट को और बढ़ा देता है.

पोल्की और बीड्स वाली चूड़ियां

पोल्की या बीड्स वाली चूड़ियां आपको एक रॉयल और हैवी फेस्टिव लुक देती हैं. ये खास तौर पर तब परफेक्ट लगती हैं जब आप रेड या गोल्डन साड़ी पहनती हैं,लुक तुरंत एथनिक क्वीन जैसा बन जाता है.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है

