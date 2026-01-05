Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR, बिहार-UP, इन इलाकों में पड़ रही हाड़ गला देने वाली सर्दी; IMD ने जारी किया अलर्ट

Today Weather: नए साल के पहले हफ्ते में ही दिल्ली से लेकर यूपी तक हाड़ गला देने वाली ठंड पड़ने लगी है. ग्वालियर में हालात और खराब हो गए हैं. उत्तर और मध्य भारत में लोग कड़ाके की ठंड से परेशान हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 5 जनवरी 2026 को उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में शीतलहर, घने कोहरे और कोल्ड डे की स्थिति के लिए चेतावनी जारी की है. जहां मैदानी इलाकों में लोग ठंड से कांप रहे हैं, वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर का मौसम कैसा रहने वाला है.