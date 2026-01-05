Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR, बिहार-UP, इन इलाकों में पड़ रही हाड़ गला देने वाली सर्दी; IMD ने जारी किया अलर्ट

Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR, बिहार-UP, इन इलाकों में पड़ रही हाड़ गला देने वाली सर्दी; IMD ने जारी किया अलर्ट
Today Weather: नए साल के पहले हफ्ते में ही दिल्ली से लेकर यूपी तक हाड़ गला देने वाली ठंड पड़ने लगी है. ग्वालियर में हालात और खराब हो गए हैं. उत्तर और मध्य भारत में लोग कड़ाके की ठंड से परेशान हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 5 जनवरी 2026 को उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में शीतलहर, घने कोहरे और कोल्ड डे की स्थिति के लिए चेतावनी जारी की है. जहां मैदानी इलाकों में लोग ठंड से कांप रहे हैं, वहीं पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर भी शुरू हो गया है. चलिए जान लेते हैं आज आपके शहर का मौसम कैसा रहने वाला है.
इन इलाकों में शीलहर का कहर
मौसम विभाग के लेटेस्ट बुलेटिन के अनुसार, आज से 7 जनवरी, यानी बुधवार तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है.
यहां छाएगा घना कोहरा
तापमान में गिरावट के साथ-साथ कोहरे ने भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर डाला है. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 7 जनवरी तक रात और सुबह के समय घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है.
विजिबिलिटी हुई कम
पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 जनवरी तक और मध्य प्रदेश और ओडिशा में 6 जनवरी तक घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम रहने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात बाधित हो सकता है.
जानें अन्य राज्यों का हाल
5 से 10 जनवरी तक राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में भी शीतलहर चलेगी, जबकि मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा में घना कोहरा छाया रहेगा.
बर्फबारी की संभावना
मैदानों की सूखी ठंड के उलट, पहाड़ों में मौसम सुहावना लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा. 5 और 6 जनवरी को जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और मुज़फ़्फ़राबाद में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फ़बारी होने की उम्मीद है.
तापमान में आएगी गिरावट
अगले 3 दिनों के दौरान मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है.