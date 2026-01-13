  • Home>
  • Gallery»
  • Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड और बारिश के आसार! जानें UP-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक का हाल

Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड और बारिश के आसार! जानें UP-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक का हाल

Today Weather: यूपी से लेकर बिहार तक ठंड का प्रकोप देखा जा सकता है. वहीं उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर ने कहर मचा रखा है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस साल अब तक का सबसे कम है. इसके अलावा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी. उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गंभीर शीतलहर की उम्मीद है. चलिए जान लेते हैं कि अन्य राज्यों का हाल क्या रहने वाला है. 


By: Heena Khan | Published: January 13, 2026 7:14:54 AM IST

Follow us on
Google News
aaj ka mausam - Photo Gallery
1/6

दिल्ली का मौसम

दिल्ली के मौसम की बात की जाए तो IMD ने अगले दो दिनों तक दिल्ली में तापमान गिरने का अनुमान लगाया है. जिसके चलते 'येलो अलर्ट' जारी किया है.

You Might Be Interested In
Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड और बारिश के आसार! जानें UP-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक का हाल - Photo Gallery
2/6

राजस्थान का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के कुछ हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर शीत लहर से लेकर भीषण शीत लहर की स्थिति दर्ज की गई. राज्य के मौसम विभाग ने आज भी भीषण ठंड पड़ने का अनुमान जारी किया है. दोनों राज्यों में आज भी भीषण ठंड पड़ने का अनुमान है.

Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड और बारिश के आसार! जानें UP-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक का हाल - Photo Gallery
3/6

MP का मौसम

राज्य में इस मौसम की पहली सर्दियों की बारिश होने की उम्मीद है. कई इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को कई जिलों में शीतलहर और हल्के कोहरे का अलर्ट जारी रहेगा.

You Might Be Interested In
Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड और बारिश के आसार! जानें UP-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक का हाल - Photo Gallery
4/6

मुंबई का मौसम

सुबह आसमान में बादल छाए रहेंगे, जो दोपहर तक छंट जाएंगे और धूप निकल आएगी. 13 जनवरी को मुंबई में बारिश की कोई खास संभावना नहीं है.

Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड और बारिश के आसार! जानें UP-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक का हाल - Photo Gallery
5/6

UP का मौसम

उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है. मौसम विभाग द्वारा 13 जनवरी के लिए जारी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, राज्य के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और कोहरा बना रहेगा.

You Might Be Interested In
Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड और बारिश के आसार! जानें UP-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक का हाल - Photo Gallery
6/6

बिहार का मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, बिहार में ठंड का दौर जारी रहेगा. आने वाले दिनों में शीतलहर के कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है.

Tags:
Aaj Ka Mausambihar weatherdelhi weathertoday weatherUP Weather
Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड और बारिश के आसार! जानें UP-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक का हाल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड और बारिश के आसार! जानें UP-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक का हाल - Photo Gallery
Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड और बारिश के आसार! जानें UP-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक का हाल - Photo Gallery
Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड और बारिश के आसार! जानें UP-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक का हाल - Photo Gallery
Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड और बारिश के आसार! जानें UP-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक का हाल - Photo Gallery