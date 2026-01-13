Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड और बारिश के आसार! जानें UP-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक का हाल

Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड और बारिश के आसार! जानें UP-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक का हाल
Today Weather: यूपी से लेकर बिहार तक ठंड का प्रकोप देखा जा सकता है. वहीं उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर ने कहर मचा रखा है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस साल अब तक का सबसे कम है. इसके अलावा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी. उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गंभीर शीतलहर की उम्मीद है. चलिए जान लेते हैं कि अन्य राज्यों का हाल क्या रहने वाला है.
दिल्ली का मौसम
दिल्ली के मौसम की बात की जाए तो IMD ने अगले दो दिनों तक दिल्ली में तापमान गिरने का अनुमान लगाया है. जिसके चलते 'येलो अलर्ट' जारी किया है.
राजस्थान का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान के कुछ हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर शीत लहर से लेकर भीषण शीत लहर की स्थिति दर्ज की गई. राज्य के मौसम विभाग ने आज भी भीषण ठंड पड़ने का अनुमान जारी किया है. दोनों राज्यों में आज भी भीषण ठंड पड़ने का अनुमान है.
MP का मौसम
राज्य में इस मौसम की पहली सर्दियों की बारिश होने की उम्मीद है. कई इलाकों में भी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को कई जिलों में शीतलहर और हल्के कोहरे का अलर्ट जारी रहेगा.
मुंबई का मौसम
सुबह आसमान में बादल छाए रहेंगे, जो दोपहर तक छंट जाएंगे और धूप निकल आएगी. 13 जनवरी को मुंबई में बारिश की कोई खास संभावना नहीं है.
UP का मौसम
उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा जारी है. मौसम विभाग द्वारा 13 जनवरी के लिए जारी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, राज्य के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और कोहरा बना रहेगा.
बिहार का मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक, बिहार में ठंड का दौर जारी रहेगा. आने वाले दिनों में शीतलहर के कारण न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है.