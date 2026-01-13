Aaj Ka Mausam: कड़ाके की ठंड और बारिश के आसार! जानें UP-बिहार से लेकर दिल्ली-NCR तक का हाल

Today Weather: यूपी से लेकर बिहार तक ठंड का प्रकोप देखा जा सकता है. वहीं उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर ने कहर मचा रखा है. मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस साल अब तक का सबसे कम है. इसके अलावा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने भविष्यवाणी की है कि अगले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी. उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गंभीर शीतलहर की उम्मीद है. चलिए जान लेते हैं कि अन्य राज्यों का हाल क्या रहने वाला है.