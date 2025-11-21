Public Holiday: UP में नहीं मिलेगी 24 नवंबर को छुट्टी! CM Yogi का बड़ा फैसला, छात्रों के चेहरे पर छाई मायूसी

Public Holiday: UP में नहीं मिलेगी 24 नवंबर को छुट्टी! CM Yogi का बड़ा फैसला, छात्रों के चेहरे पर छाई मायूसी
School Holiday: यूपी के स्कूली छात्रों के लिए एक बड़ा बद्लाव किया गया है. दरअसल,गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की जो छुट्टी 24 नवंबर को होने वाली थी. अब उसकी तारीख बदल दी गई है, आइए जान लेते हैं कि स्कूल के छात्रों को किस दिन छुट्टी मिलेगी।
इस दिन बंद रहेंगे स्कूल
गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी बदल दी गई है। उत्तर प्रदेश में अब छुट्टी 24 की जगह 25 नवंबर को होगी। मंगलवार, 25 नवंबर को स्कूल, कॉलेज और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे।
योगी सरकार की घोषणा
योगी सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 25 नवंबर यानी मंगलवार को स्कूल-कॉलेज और सरकारी ऑफिसों में अवकाश रहेगा।
प्रमुख सचिव ने मनीष चौहान ने जारी आदेश में कहा है कि 24 नवंबर सोमवार को श्री गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस है। इस मौके पर सार्वजनिक छुट्टी रहती है, लेकिन इस बार 24 नवंबर की जगह यूपी में 25 नवंबर मंगलवार को छुट्टी की घोषणा की गई है।
आदेश के मुताबिक 25 नवंबर को सभी प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थानों और सरकारी ऑफिसों को बंद रखे जाएंगे।
मायूस हुए स्कूली छात्र
अगर 24 नवंबर को छुट्टी होती, तो सरकारी ऑफिस के कर्मचारियों और स्टूडेंट्स को परेशानी होती। असल में, 23 नवंबर को रविवार की छुट्टी होती है। इसलिए, अगर 24 नवंबर को छुट्टी होती, तो उन्हें 23 और 24 नवंबर दोनों की छुट्टी एक साथ मिल सकती थी।
इससे कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं की बल्ले-बल्ले हो जाती है, लेकिन योगी सरकार के बदले फैसले से सभी के अरमानों पर पानी फेर दिया
आपको एक बार और याद दिला दें कि इस बार आदेश के मुताबिक 25 नवंबर को सभी प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थानों और सरकारी ऑफिसों को बंद रखे जाएंगे। वहीं 23 नवंबर भी छुट्टी रहेगी। क्योंकि इस दिन रविवार है.