  • Home>
  • Gallery»
  • Public Holiday: UP में नहीं मिलेगी 24 नवंबर को छुट्टी! CM Yogi का बड़ा फैसला, छात्रों के चेहरे पर छाई मायूसी

Public Holiday: UP में नहीं मिलेगी 24 नवंबर को छुट्टी! CM Yogi का बड़ा फैसला, छात्रों के चेहरे पर छाई मायूसी

School Holiday: यूपी के स्कूली छात्रों के लिए एक बड़ा बद्लाव किया गया है. दरअसल,गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की जो छुट्टी 24 नवंबर को होने वाली थी. अब उसकी तारीख बदल दी गई है, आइए जान लेते हैं कि स्कूल के छात्रों को किस दिन छुट्टी मिलेगी। 


By: Heena Khan | Published: November 21, 2025 7:18:06 AM IST

Follow us on
Google News
school holiday - Photo Gallery
1/7

इस दिन बंद रहेंगे स्कूल

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस की छुट्टी बदल दी गई है। उत्तर प्रदेश में अब छुट्टी 24 की जगह 25 नवंबर को होगी। मंगलवार, 25 नवंबर को स्कूल, कॉलेज और सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे।

Public Holiday: UP में नहीं मिलेगी 24 नवंबर को छुट्टी! CM Yogi का बड़ा फैसला, छात्रों के चेहरे पर छाई मायूसी - Photo Gallery
2/7

योगी सरकार की घोषणा

योगी सरकार ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 25 नवंबर यानी मंगलवार को स्कूल-कॉलेज और सरकारी ऑफिसों में अवकाश रहेगा।

Public Holiday: UP में नहीं मिलेगी 24 नवंबर को छुट्टी! CM Yogi का बड़ा फैसला, छात्रों के चेहरे पर छाई मायूसी - Photo Gallery
3/7

किया गया बदलाव

प्रमुख सचिव ने मनीष चौहान ने जारी आदेश में कहा है कि 24 नवंबर सोमवार को श्री गुरु तेग बहादुर का बलिदान दिवस है। इस मौके पर सार्वजनिक छुट्टी रहती है, लेकिन इस बार 24 नवंबर की जगह यूपी में 25 नवंबर मंगलवार को छुट्टी की घोषणा की गई है।

Public Holiday: UP में नहीं मिलेगी 24 नवंबर को छुट्टी! CM Yogi का बड़ा फैसला, छात्रों के चेहरे पर छाई मायूसी - Photo Gallery
4/7

बंद रहेगा ये सब

आदेश के मुताबिक 25 नवंबर को सभी प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थानों और सरकारी ऑफिसों को बंद रखे जाएंगे।

public holiday - Photo Gallery
5/7

मायूस हुए स्कूली छात्र

अगर 24 नवंबर को छुट्टी होती, तो सरकारी ऑफिस के कर्मचारियों और स्टूडेंट्स को परेशानी होती। असल में, 23 नवंबर को रविवार की छुट्टी होती है। इसलिए, अगर 24 नवंबर को छुट्टी होती, तो उन्हें 23 और 24 नवंबर दोनों की छुट्टी एक साथ मिल सकती थी।

public holiday 2 - Photo Gallery
6/7

योगी सरकार का फैसला

इससे कर्मचारियों और छात्र-छात्राओं की बल्ले-बल्ले हो जाती है, लेकिन योगी सरकार के बदले फैसले से सभी के अरमानों पर पानी फेर दिया

public holiday - Photo Gallery
7/7

किस दिन बंद रहेगा स्कूल

आपको एक बार और याद दिला दें कि इस बार आदेश के मुताबिक 25 नवंबर को सभी प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल-कॉलेज, शिक्षण संस्थानों और सरकारी ऑफिसों को बंद रखे जाएंगे। वहीं 23 नवंबर भी छुट्टी रहेगी। क्योंकि इस दिन रविवार है.

Tags:
cm yogiPublic Holidayschool holidayUP News
Public Holiday: UP में नहीं मिलेगी 24 नवंबर को छुट्टी! CM Yogi का बड़ा फैसला, छात्रों के चेहरे पर छाई मायूसी - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Public Holiday: UP में नहीं मिलेगी 24 नवंबर को छुट्टी! CM Yogi का बड़ा फैसला, छात्रों के चेहरे पर छाई मायूसी - Photo Gallery
Public Holiday: UP में नहीं मिलेगी 24 नवंबर को छुट्टी! CM Yogi का बड़ा फैसला, छात्रों के चेहरे पर छाई मायूसी - Photo Gallery
Public Holiday: UP में नहीं मिलेगी 24 नवंबर को छुट्टी! CM Yogi का बड़ा फैसला, छात्रों के चेहरे पर छाई मायूसी - Photo Gallery
Public Holiday: UP में नहीं मिलेगी 24 नवंबर को छुट्टी! CM Yogi का बड़ा फैसला, छात्रों के चेहरे पर छाई मायूसी - Photo Gallery