मेकअप हटाए बिना सोती हैं? जानें आपकी त्वचा पर छिपा खतरनाक सच!

आज के समय में मेकअप हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है, चाहे ऑफिस जाना हो, किसी फंक्शन में शामिल होना हो या बस अच्छा महसूस करने के लिए हल्का-सा टचअप करना. लेकिन एक बड़ी गलती जो कई लोग कर बैठते हैं, वह है मेकअप हटाए बिना सो जाना. आइए जानते हैं कि अगर आप मेकअप हटाए बिना सोती हैं तो आपकी स्किन पर क्या-क्या असर पड़ता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए.