मेकअप हटाए बिना सोती हैं? जानें आपकी त्वचा पर छिपा खतरनाक सच!
आज के समय में मेकअप हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है, चाहे ऑफिस जाना हो, किसी फंक्शन में शामिल होना हो या बस अच्छा महसूस करने के लिए हल्का-सा टचअप करना. लेकिन एक बड़ी गलती जो कई लोग कर बैठते हैं, वह है मेकअप हटाए बिना सो जाना. आइए जानते हैं कि अगर आप मेकअप हटाए बिना सोती हैं तो आपकी स्किन पर क्या-क्या असर पड़ता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए.
त्वचा के रोमछिद्र बंद हो जाते हैं
मेकअप की परत चेहरे के पोर्स को बंद कर देती है, जिससे त्वचा सांस नहीं ले पाती. जब रातभर फाउंडेशन, कंसीलर या ब्लश चेहरे पर रहता है, तो तेल और धूल अंदर फंस जाते हैं.
पिंपल्स और एक्ने की समस्या बढ़ जाती है
मेकअप हटाए बिना सोने से स्किन पर गंदगी और बैक्टीरिया जम जाते हैं, जिससे एक्ने या पिंपल्स बढ़ जाते हैं. खासकर ऑयली स्किन वालों के लिए यह और भी नुकसानदायक है क्योंकि अतिरिक्त तेल के साथ मेकअप मिलकर इंफेक्शन पैदा कर सकता है.
स्किन एजिंग जल्दी शुरू होती है
रातभर मेकअप रहने से त्वचा की सेल्स सांस नहीं ले पातीं, जिससे कोलेजन का स्तर कम होने लगता है. यही वजह है कि झुर्रियाँ और फाइन लाइन्स जल्दी दिखाई देने लगती हैं.
आंखों में जलन और इंफेक्शन का खतरा
अगर आप आईलाइनर, मस्कारा या आईशैडो लगाए बिना सोती हैं, तो यह आंखों के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है. मेकअप के कण आंखों में जाकर जलन, सूजन या संक्रमण पैदा कर सकते हैं.
त्वचा की प्राकृतिक चमक कम हो जाती है
जब चेहरा साफ नहीं होता तो डेड स्किन सेल्स जमा होने लगते हैं, जिससे चेहरे की नेचुरल ग्लो खत्म हो जाती है. धीरे-धीरे स्किन डल और बेजान लगने लगती है.
होठों की त्वचा फटने लगती है
लिपस्टिक या लिप ग्लॉस लगाए बिना सोने से होठों पर केमिकल्स जमा हो जाते हैं, जिससे वे सूखने और फटने लगते हैं.
त्वचा की रिपेयरिंग प्रक्रिया रुक जाती है
रात में जब हम सोते हैं, तभी हमारी स्किन खुद को रिपेयर करती है. लेकिन मेकअप की परत इस नेचुरल प्रोसेस को रोक देती है.
त्वचा पर इंफ्लेमेशन और खुजली की समस्या
कई बार मेकअप में मौजूद कैमिकल्स रातभर रहने से त्वचा में जलन, लालिमा या खुजली पैदा करते हैं. ये संकेत हैं कि आपकी स्किन को आराम चाहिए.
